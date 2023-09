Sycamore marque dans les 3 phases lors d’une victoire de 48-0 contre Ottawa – Shaw Local

OTTAWA – L’entraîneur-chef de Sycamore, Joe Ryan, a déclaré que lui et son équipe ont souligné à leurs joueurs l’importance de commencer vendredi soir le match des Blancs de Kishwaukee River/Interstate 8 Conference contre l’hôte Ottawa.

Les Spartans, classés n ° 2 dans le sondage Associated Press Class 5A de cette semaine, ont fait exactement cela et se sont améliorés à 4-0 au total, 2-0 en championnat cette saison.

[Photos: Sycamore vs Ottawa in Week 4 football]

Sycamore a trouvé la zone des buts sur ses quatre possessions offensives en première mi-temps. Les Spartans ont également obtenu un retour de touché d’interception de 40 verges de Kyle Prebil au premier quart et un retour de botté de dégagement de 42 verges de Tyler Curtis au deuxième dans un triomphe de 48-0 contre les Pirates (2-2, 0-1 KRC). /I-8 Blanc).

« Nos entraîneurs travaillent dur toute la semaine pour nous donner un plan de match à suivre, et jusqu’à présent (les joueurs) ont été capables de l’exécuter vendredi, ce sur quoi nous travaillons le reste de la semaine », a déclaré Curtis, qui s’est également précipité pour 97. verges en sept courses et a terminé la possession d’ouverture de Sycamore avec une course de 29 verges autour de l’extrémité gauche. « Ce soir, j’avais l’impression que nous nous en étions attaqués tout de suite et que nous n’avions pas sous-estimé ni commencé lentement comme nous l’avons fait la semaine dernière contre Woodstock. Nous avons mis le pied sur l’accélérateur et ne l’avons jamais lâché.

« Une autre clé pour nous a été de marquer dans les trois phases, comme nous l’avons fait. Obtenir de gros jeux autres que votre attaque est énorme pour saisir ou maintenir l’élan. » — Joe Ryan, entraîneur en chef de football de Sycamore

Les Spartans ont forcé un trois-et-out sur la première possession d’Ottawa, puis ont marqué quatre jeux plus tard sur un TD autour de l’extrémité droite de Dylan Hodges. Les visiteurs ont porté le score à 21-0 lorsque Prebil a capté une passe du quart des Pirates Colby Mortenson et a marqué pour le score.

Ethan Keicher (62 ans) de Sycamore remplace Archer Cechowicz (14 ans) d’Ottawa au King Field, le vendredi 15 septembre 2023. (Katy Arnold pour Shaw Local)

«Nous avons eu un pick-up clé en troisième (et en 8) qui [QB] Burke [Gautcher] a couru lors de ce premier drive et quelques jeux plus tard, un gros point de Tyler pour nous faire entrer sur le tableau », a déclaré Ryan. « Je pensais que nous avons joué extrêmement vite ce soir à chaque phase, et nous devons continuer à le faire.

« Le film d’Ottawa avait l’air plutôt bien au cours des deux dernières semaines, et nous savions que nous allions obtenir leur meilleur plan. Nous avons parlé aux enfants de la nécessité de démarrer les choses tôt, et ils ont répondu. Une autre clé pour nous a été de marquer dans les trois phases comme nous l’avons fait, obtenir de gros jeux autres que votre attaque est énorme pour saisir ou maintenir l’élan.

Le porteur de ballon d’Ottawa Hayden Swett se prépare à l’impact contre Tyler Curtis de Sycamore se prépare à l’affronter à King Field le vendredi 15 septembre 2023. (Katy Arnold pour Shaw Local)

Après avoir forcé un autre botté de dégagement, Diego Garcia de Sycamore a couronné un entraînement de 11 jeux et 57 verges avec un plongeon d’un mètre. L’entraînement suivant des Pirates s’est arrêté, et après avoir pris le relais, les Spartans ont porté le score à 35-0 sur une passe de 10 verges de Gautcher à Teague Hallahan.

Un 3-and-out des Pirates a ensuite conduit au retour de botté de Curtis TD pour porter le score à 42-0 et assurer une seconde mi-temps au chronomètre.

« Quand j’ai attrapé le ballon et regardé vers le haut du terrain, tous mes bloqueurs étaient là où ils devraient être », a déclaré Curtis. « Puis, alors que je commençais sur le terrain, j’ai vu quelques blocs de crêpes posés par mes coéquipiers, une immense voie ouverte à parcourir, et j’ai pensé : « Ça y est ». Le mérite sur celui-là était mes bloqueurs ; tout ce que j’ai vraiment fait, c’est attraper le botté de dégagement et courir.

Dylan Hodges de Sycamore dépasse Hector Valdez de Streator pour un touché à King Field le vendredi 15 septembre 2023. (Katy Arnold pour Shaw Local)

Sycamore, qui a terminé les matchs en marquant sur une passe de 7 verges d’Isaiah Feuerbach à Luke Howieson, a conservé l’avantage dans les premiers essais (17-5), les verges au sol (250-41) et le total des verges (289-125).

Archer Cechowicz a mené Ottawa avec 18 verges au sol, tandis que Mortenson a terminé 11 sur 21 pour 84 verges.

«Nous jouions contre l’une des meilleures équipes de l’État ce soir, et cela nous a donné l’occasion de voir à quoi cela ressemble», a déclaré l’entraîneur-chef d’Ottawa, Chad Gross. «Parfois, je pensais que nous avions plutôt bien exécuté ce que nous voulions faire, mais Sycamore est très bon à tous les niveaux, des deux côtés du ballon. Ils ont joué un match très solide dans tous les aspects et ont exécuté à un très haut niveau.

« Nous avons fait de bons efforts, je ne peux rien reprocher à nos enfants dans ce domaine, mais parfois, vous tombez sur un très bon adversaire qui clique. Sycamore ressemblait en tout point à l’équipe qui a maintenant remporté ses quatre premiers matchs en marquant une tonne de points et n’en a accordé que 13. »

La semaine prochaine, Sycamore accueillera Rochelle, tandis qu’Ottawa se rendra à Kaneland.

—

LE SCORE DE LA BOÎTE

Terrain King, Ottawa

Sycomore 48, Ottawa 0

Sycomore (4-0, 2-0) 21 21 0 6 — 48

Ottawa (2-2, 0-1) 0 0 0 0 — 0

Notation par quart

Premier quart

S — Tyler Curtis 29 points (coup de pied de Thatcher Friedrichs), 9 :47, 7-0

S – Dylan Hodges 28 points (coup de pied de Thatcher Friedrichs), 5:58, 14-0

S — Retour d’interception de Kyle Prebil 40 (coup de pied de Thatcher Friedrichs), 2:32, 21-0

Deuxième quartier

S – Diego Garcia 1 point (coup de pied de Thatcher Friedrichs), 7:27, 28-0

S — Teague Hallahan 10 passes de Burke Gautcher (coup de pied de Thatcher Friedrichs), 2:35, 35-0

S — Tyler Curtis 42 retour de botté de dégagement (coup de pied de Thatcher Friedrichs), 1:16, 42-0

Quatrième trimestre

S — Luke Howieson 7 passes d’Isaiah Feuerbach (passe ratée), 5:56, 48-0

Sycomore Ottawa

Nombre total d’écoutes : 38 42

Premiers essais : 17 5

Rushes-Yards : 28-250 18-41

Verges par la passe : 39 84

Infraction totale : 289 125

Comp-Att-Int.: 6-10-0 11-24-1

Troisièmes essais : 4 sur 6, 2 sur 11

Quatrième essai : 1 sur 1 0 sur 4

Fumbles-Perdus : 0-0 1-0

Pénalités-Yards : 4-25 4-25

Punts-Moy. : 1-22,0 4-31,3

Heure de possession : 19h27 28h33

Statistiques individuelles

PRÉCÉDENT – Sycomore : Tyler Curtis 7-97 (TD), Diego Garcia 5-39 (TD), Luke Howieson 8-34, Dylan Hodges 2-32 (TD), Burke Gautcher 3-30, Kevin Lee 3-18. Ottawa : Archer Cechowicz 6-18, Colby Mortenson 5-13, Ryder Miller 4-7, Mark Munson 1-4, Jack Pongracz 2-(moins 2).

PASSAGE (CA-TD-INT-YD) – Sycomore : Burke Gautcher 4-7-1-0-27, Isaiah Feuerbach 2-3-1-0-12. Ottawa : Colby Mortenson 11-21-0-1-84, Mark Munson 0-3-0-0-0.

RÉCEPTION – Sycomore : Teague Hallahan 2-20 (TD), Luke Howieson 1-7 (TD), Carter York 1-6, Jakob Shipley 1-5, Aidan Wyzard 1-1. Ottawa : Hayden Swett 3-34, Packston Miller 3-26, Archer Cechowicz 3-25, Ryder Miller 1-0, Weston Averkamp 1-(-1).

INTERCEPTIONS — Sycomore : Kyle Prebil. Ottawa : aucun.