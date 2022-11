Sycamore expérimenté face à Nazareth avec un match pour le titre d’État en jeu – Shaw Local

SYCOMORE – Pour la quatrième fois en neuf séries éliminatoires et la deuxième année consécutive, l’équipe de football Sycamore joue dans une demi-finale de classe 5A.

Une victoire contre le n°11 Nazareth (8-4) à 14 h samedi au Engh Community Field placera les Spartans n°1 (12-0) dans le championnat de l’État pour la première fois.

“C’est assez important pour nous”, a déclaré le joueur de ligne offensive et défensive Lincoln Cooley après avoir atteint le match pour le titre 5A à Champaign. “C’est une attente pour nous.”

L’année dernière, les Spartans ont perdu 17-6 contre l’éventuel champion d’État Fenwick sur la route lors d’un match de demi-finale. Ils n’ont pas perdu depuis car ils ont traversé le calendrier 2022 sans défaite avec six blanchissages, y compris les deux dernières semaines.

Le secondeur Kiefer Tarnoki a déclaré qu’il y avait peut-être eu une certaine complaisance à atteindre les demi-finales l’an dernier. Comme Cooley, il a dit que ce n’était pas le cas cette saison.

“Le problème avec l’année dernière, c’est que nous nous contentions d’être arrivés aussi loin”, a déclaré Tarnoki. “Cette année, nous regardons au-delà de cette notion de” Oh, nous l’avons fait. Etait bon.’ Nous voulons passer au niveau supérieur, alors nous allons nous assurer de faire les petites choses. »

Nazareth en est à sa deuxième série consécutive en séries éliminatoires après une saison régulière de 5-4. L’année dernière, les Roadrunners ont été éliminés en quarts de finale et ont dépassé au moins un tour cette saison.

Ils ont remporté des titres d’État en 2014, 2015 et 2018 dans trois classes différentes, et ont été finalistes en 7A en 2019. Le chemin vers le titre 5A 2015 comprenait une victoire au premier tour contre les Spartans.

Tarnoki a déclaré que les Spartans jouaient avec une puce sur l’épaule et qu’une victoire contre un programme comme les Roadrunners signifierait beaucoup.

“En tant que programme, j’ai l’impression que nous sommes toujours négligés”, a déclaré Tarnoki. “Peu importe à quel point nous faisons bien, tout le monde doit trouver quelque chose qui prouve que nous ne sommes pas aussi bons que nous. Cela nous qualifiera de puissance, honnêtement, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens pensent que nous le sommes. Ce sera une grosse coche. »

En 2013, les Spartans ont perdu 42-20 contre Montini en demi-finale, bien qu’ils aient battu Nazareth 33-28 lors d’un match de deuxième tour. En 2016, Sycamore a perdu 21-16 contre Vernon Hills en demi-finale. Sycamore a également fait des demi-finales en 1976 et 1978.

Les Spartans ont neuf partants de trois ans sur la liste – non seulement Cooley et Tarnoki, mais le quart-arrière Eli Meier fait également partie de ce groupe. Le groupe a disputé 32 matchs au cours de la dernière année et demie, et l’entraîneur Joe Ryan a déclaré que c’était une force indéniable pour eux.

“L’expérience est énorme”, a déclaré Ryan. «Ils comprennent les choses que nous n’avons pas bien faites et les choses que nous devons corriger pour réussir dans un match comme celui-ci. L’expérience aide. Ils sont plus confiants dans le fait qu’ils savent ce que le jeu présente.

Lors de la course de 2016 pour les Spartans, ils ont terminé la saison régulière 5-4 et ont atteint une demi-finale, un peu comme Nazareth l’a fait cette saison.

“Il y a une raison pour laquelle ils jouent encore”, a déclaré Ryan. «Les gens se rattrapent en 5-4, eh bien nous avons été 5-4 et en demi-finale. Et il y a eu d’autres équipes. Ils sont bien testés et nous nous attendons à affronter une très bonne équipe samedi.

Le vainqueur samedi affrontera Morris ou Peoria dans le match pour le titre à 10 h le 26 novembre à Champaign.

“Je pense que nous savons à quoi nous attendre”, a déclaré Tarnoki. “De toute évidence, y aller, tout le monde va être bon à cette période de l’année. Mais maintenant, nous savons vraiment à quoi nous attendre en étant ici à cette époque l’année dernière. Nous pouvons nous préparer avec ces connaissances supplémentaires et nous préparer à partir de cela afin que nous ne laissions pas ce qui s’est passé l’année dernière se reproduire.