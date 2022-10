Sycamore et Morris s’affrontent lors de la bataille de la semaine 9 pour la couronne de la conférence pour la 2e année consécutive – Shaw Local

SYCOMORE – Pour la deuxième année consécutive, Morris et Sycamore se rencontreront dans une bataille de la semaine 9 pour déterminer le champion de la rivière Kishwaukee / Interstate 8 White.

L’année dernière, Morris est entré avec un record invaincu et a gagné 28-21 pour remporter la conférence. Cette année, les Spartans entrent dans le match invaincus contre une équipe Morris à une défaite.

“Nous sommes dans une bonne position, nous avons une fiche de 8-0, nous affrontons une très bonne équipe”, a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan. « C’est un bon match à avoir avant d’entrer dans les séries éliminatoires. C’est une sorte de bâton de mesure. Vous jouez pour un championnat de conférence. C’est ce que vous voulez faire à la fin de l’année. Je suis sûr qu’ils disent la même chose. Ça devrait être un bon match.”

Morris apporte une puissante attaque de course et a obtenu une solide performance sur les unités spéciales la semaine dernière de Will Knapp, qui a retourné deux bottés de dégagement pour des touchés dans une victoire de 59-7 contre Ottawa. Sycamore, quant à lui, a gagné à La Salle-Pérou 28-0, ouvrant le jeu de passes en seconde période derrière le quart-arrière Eli Meier et le receveur Burke Gautcher pour se retirer.

Le secondeur et porteur de ballon de Sycamore Joey Puleo a raté la majeure partie de la saison dernière, y compris le match contre Morris, en raison d’une blessure. Il est resté en bonne santé cette saison et a hâte d’être sur le terrain avec une chance au titre cette fois-ci.

“Je devais juste m’asseoir et regarder cela se produire”, a déclaré Puleo. “Je suis ravi de faire quelque chose à ce sujet cette année.”

Les Spartiates ont également une chance de rester invaincus en une saison complète pour la première fois depuis 2013, bien qu’ils aient été 6-0 lors de la saison printemps 2021 raccourcie par COVID-19.

Puleo a déclaré qu’une victoire donnerait à l’équipe une tonne d’élan avant les séries éliminatoires.

“Nous sommes prêts à relever un défi comme Morris et prêts à affronter une autre véritable équipe de premier plan en séries éliminatoires”, a déclaré Puleo. “Nous sommes ravis d’enfin y aller avec eux.”

Ryan a déclaré que l’objectif était simplement de remporter une victoire et de prendre tout ce qui l’accompagnait.

“C’est un discours d’entraîneur, mais vous voulez gagner une fois par semaine”, a déclaré Ryan. « Nous voulons gagner vendredi. Si nous réussissons, alors nous aurions une saison régulière sans défaite. Nous voulons continuer à nous améliorer, et si c’est ce qui arrive après avoir remporté une victoire vendredi, nous en serons terriblement excités.

En ce qui concerne la défaite de l’an dernier, Ryan a déclaré que les Spartans essayaient de ne pas trop se laisser prendre par le passé.

«Ce sont des enfants différents, même si certains de nos enfants y ont participé, et certains de leurs enfants y ont certainement participé. C’est un tout autre ton cette année », a déclaré Ryan. « Je ne sais pas si vous gagnez une prime supplémentaire parce que vous avez perdu l’année précédente. Nous voulons gagner cette année, et je suis sûr qu’ils veulent gagner cette année.

Le secondeur Kiefer Tarnoki a déclaré que pour les joueurs de retour, le match de vendredi est important.

“Je sais que tous ceux qui faisaient partie de cette équipe y pensent encore un peu jusqu’à ce jour”, a déclaré Tarnoki. “Je sais que nous avons la mentalité d’un match à la fois, mais je sais que tout le monde, y compris moi, pense toujours à ce match et à ce que nous aurions pu faire pour gagner ce match.”