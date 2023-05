Sycamore District 427 Life School a besoin d’une nouvelle maison après l’expansion de Opportunity House – Shaw Local

SYCAMORE – L’année scolaire prochaine, Life School, un district scolaire communautaire Sycamore 427 offrant des services aux jeunes adultes handicapés en transition vers l’indépendance, ne sera plus hébergé à Opportunity House, ont déclaré des responsables du district.

Depuis 2008, Opportunity House partage l’espace de ses installations du 527 North California St. avec Life School. Les deux organisations ont pour mission d’aider les personnes ayant une déficience intellectuelle à s’épanouir à la maison, au travail et dans leur communauté.

« C’est une triste histoire. Nous allons perdre notre espace ici à Opportunity House. … Ils se développent », a déclaré la directrice de l’école Life, Rhonda Graves, lors de la réunion du conseil d’administration du district 427 de mardi.

Tom Matya, directeur exécutif d’Opportunity House, a déclaré avoir déclaré au district scolaire de Sycamore à l’automne 2022 qu’Opportunity House cherchait à étendre ses services de jour. Pour garder tous ses clients ensemble, il devait utiliser l’espace utilisé par Life School, a-t-il déclaré.

« J’ai senti que nous avions une expérience très positive avec le district scolaire, à la fois au cours des 15 dernières années et dans les discussions sur notre besoin d’expansion », a déclaré Matya. « Et ils ont été très compréhensifs. Je ne pense pas qu’il y ait eu de controverse à ce sujet de notre part. Nous n’essayions pas de les forcer à partir. Nous leur avons proposé un espace alternatif et ils ont pris la décision d’aller dans une autre direction.

Life School aide en moyenne 10 étudiants âgés de 18 et 22 ans par an grâce à sa programmation. Opportunity House – une organisation à but non lucratif qui exploite 10 foyers de groupe à Sycamore et DeKalb – a servi 221 personnes en 2022, selon son site Internet.

Steve Wilder, surintendant du district 427 de Sycamore. (Photo fournie)

Lorsque le partenariat entre le district scolaire et l’organisation à but non lucratif a commencé en 2008, une personne sortant du programme Life School pouvait passer directement à Opportunity House. Les choses ont changé en 2010, cependant, lorsque la législature de l’Illinois a promulgué Prioritized Urgency of Need for Services, une base de données à l’échelle de l’État qui agit comme une liste d’attente pour les personnes qui envisagent ou recherchent des services d’exemption de déficience intellectuelle via l’Illinois.

« Et puis tout le monde attendrait que le nom du client soit retiré d’un type de système de loterie pour être placé dans les services de jour », a déclaré Graves. « Cela a placé beaucoup de jeunes de 22 ans à la maison et sur le canapé pour une durée indéterminée. »

En 2020, le système a de nouveau été modifié. Le besoin de liste de services existe toujours, mais maintenant des organisations comme Opportunity House sont en mesure d’offrir des services privés payants pour la journée, ce qui signifie que les familles d’adultes handicapés n’ont plus à attendre d’être choisies dans la liste si elles ont de l’argent pour payer Opportunity House pour prestations de service.

« Alors maintenant, Opportunity House regorge de nouveaux clients », a déclaré Graves. « C’est très excitant de voir combien de nouvelles personnes sont dans ce bâtiment chaque jour. C’est triste pour nous car ils ont besoin de notre espace. C’est extraordinaire que ces adultes handicapés puissent avoir accès à des services de jour, mais comme je l’ai dit, on va le perdre.

Life School n’a pas à quitter les installations d’Opportunity House avant la fin de l’année scolaire, mais on ne sait pas où l’école fonctionnera à partir du début du mois d’août.

Le surintendant Steve Wilder a déclaré que le district scolaire envisageait de rénover l’espace à l’emplacement de North California Street d’Opportunity House, ainsi qu’un entrepôt appartenant au district, jusqu’à ce que les idées deviennent prohibitives.

Matya a déclaré que Opportunity House avait proposé de construire un espace dans la partie arrière de l’immeuble de la rue North California, mais que le quartier est allé dans une autre direction.

« Nous avons eu une très bonne relation avec le district scolaire, a déclaré Matya. « Il n’y a pas eu de frais pour le district scolaire depuis 15 ans, donc je pense que c’est une bonne affaire. Et nous étions en fait… en train d’examiner notre mission complète. Nous avons des individus de la communauté qui veulent utiliser nos services et nous n’avions tout simplement pas l’espace pour le faire. Et comme je l’ai dit, nous voulons les avoir tous dans la même zone, et c’est pourquoi cet espace est devenu si important pour nous.

Il y a une poignée d’espaces que le district envisage, dont un Wilder a déclaré qu’il prévoyait de faire une tournée jeudi.

« Ne le prenez pas mal, le pire des cas est de trouver un espace temporairement au lycée pour fournir un soutien à ces élèves, mais ce n’est pas idéal », a déclaré Wilder.

Wilder a déclaré que la configuration n’était pas idéale car les élèves de Life School auraient déjà obtenu leur diplôme d’un lycée, donc les remettre dans un lycée ne cadrerait pas avec la mission de Life School d’aider ses élèves à passer à l’indépendance.

Si l’école August Life vient occuper de l’espace à Sycamore High School, ce serait une solution temporaire, a déclaré Wilder, mais il a également eu une autre idée qui pourrait transformer le programme.

« L’une des idées que nous avons eues, nous devrions également gérer cela par le Bureau régional de l’éducation, est en fait de chercher une maison, une maison de deux chambres », a déclaré Wilder. « L’idée est de préparer ces étudiants à vivre de façon autonome et à trouver une petite maison d’une ou deux chambres. Évidemment, ils ne vivraient pas là-bas, mais ces pièces sont nécessaires pour l’instruction.