Sycamore cherche à gagner deux victoires de suite contre DeKalb – Shaw Local

Rahsheed Greer a regardé depuis les tribunes l’année dernière la défaite de DeKalb contre Sycamore pour la première fois depuis 2013.

C’est à ce moment-là qu’il a déclaré qu’il avait décidé de rejoindre l’équipe de football des Barbs après avoir couru pour DeKalb.

« Les regarder transpirer et faire de leur mieux pour y aller et aller le chercher, surtout connaissant la plupart des gars de l’équipe de l’année dernière. Ce sont des travailleurs très acharnés, j’avais l’impression que je devais faire mon coming-out. — Rahsheed Greer, demi de coin DeKalb

« J’ai entendu dire qu’ils pleuraient, mec, et [the loss] ne me convenait pas », a déclaré Greer, maintenant senior. «Je regardais depuis les tribunes et je me disais, mec, je dois être là-bas. Je peux faire quelque chose pour cette équipe. Un an plus tard, je fais quelque chose pour cette équipe, et je sens que nous allons, je sens que nous pourrions le faire. Surtout après huit ans. Une perte après huit ans, c’est triste mais ça arrive, et c’est la vie. Nous devons continuer et j’espère que nous prendrons le doublage et récupérerons le trophée.

Greer n’avait pas joué au football depuis l’école primaire et faisait partie de l’équipe d’athlétisme de DeKalb. Il est désormais le demi de coin titulaire des Barbs alors que DeKalb cherche à venger la défaite 35-7 de l’an dernier contre les Spartans.

La victoire de Sycamore l’année dernière a mis fin à une séquence de sept défaites consécutives contre les Barbs lors du match annuel au Huskie Stadium. Le coup d’envoi du match de cette année aura lieu vendredi à 19 heures.

«Je me sens bien», a déclaré Greer. « Je ne vais pas mentir, j’ai eu un peu de nervosité tout au long de la semaine, surtout la semaine dernière. Mais j’y pense vraiment, je regarde beaucoup de films. Mais en fin de compte, je dois garder la tête droite, rester dans le livre de jeu, rester discipliné et faire ce que je fais de mieux.

Les Barbs ont terminé l’année dernière avec une fiche de 6-4 et ont atteint les séries éliminatoires. Greer a déclaré que voir l’équipe perdre l’année dernière était l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il avait rejoint l’équipe, et certainement une des principales raisons.

Greer fera partie d’une secondaire DeKalb face au nouveau quart-arrière Sycamore Burke Gautcher. L’année dernière, Gautcher a joué au poste de receveur et a remporté plusieurs offres en Division I, mais il est un quart-arrière naturel et il y revient cette saison.

C’est un tout nouveau secondaire pour les Barbs, qui ne renvoient qu’un seul titulaire en défense et deux en attaque. L’entraîneur de DeKalb, Derek Schneeman, a déclaré que même s’il n’a pas joué, Greer reste un leader précieux.

« C’est un peu bizarre de voir cela venir d’un enfant qui joue au football pour la première fois », a déclaré Schneeman. « Mais il est incroyablement mature. Il passe tellement de temps en dehors de l’entraînement qu’il regarde une tonne de films. Il a une tonne de questions. Il a plus ou moins rattrapé une grande partie de ce qui lui a manqué ces trois premières années.

Les Spartans ont terminé la saison 12-1, perdant en demi-finale d’État de classe 5A contre l’éventuel champion d’État Nazareth.

Le receveur large et demi défensif Sycamore Carter York a déclaré que l’adaptation à Gautcher s’était bien déroulée et que l’équipe était prête à défendre son trophée itinérant.

« Ce sont nos plus grands rivaux », a déclaré York. « Nous voulons évidemment les battre à nouveau. Nous devons juste jouer notre rôle, chacun joue son propre rôle. Nous faisons cela et nous devrions gagner.

L’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan, a déclaré que le secondaire est l’un des points forts des Spartans cette saison, avec York, Gautcher et Tyler Curtis – qui ont également couru plus de 100 verges contre les Barbs l’année dernière – de retour cette saison.

Ils affronteront le quart-arrière de deuxième année Cole Latimer, qui a battu le junior Mikey Hodge pour la place de titulaire. Latimer était le joueur de centre partant et le frappeur de nettoyage de l’équipe universitaire de baseball cette année.

« Les deux gars ont fait un travail exceptionnel », a déclaré Schneeman. « Mikey a fait un excellent travail pendant le camp. Il a un QI footballistique très élevé. Il apporte beaucoup à la table. Mais à ce stade, nous pensons que Cole en a montré suffisamment en tant qu’étudiant en deuxième année, possédant le talent du bras qu’il possède et son athlétisme général. Nous allons lui donner le feu vert vendredi. Il l’a mérité.