Sycamore Autumn Craft and Treasure Market fête ses 50 ans – Shaw Local

SYCOMORE – En 1972, le lait et l’essence coûtaient moins d’un dollar le gallon, les Américains ont commencé à entendre parler de quelque chose appelé Watergate, Marlon Brando a fait une offre qui ne pouvait être refusée et l’une des meilleures foires artisanales du Midwest était née.

Cette foire artisanale est devenue officiellement connue sous le nom de Sycamore Autumn Craft & Treasure Market, et pendant un demi-siècle, elle a fourni aux visiteurs des milliers d’idées de cadeaux uniques juste à temps pour les vacances et un moyen de soutenir les petites entreprises locales.

Le deuxième demi-siècle du marché d’artisanat et de trésors d’automne commence bientôt. Il se déroulera de 9 h à 17 h le samedi 29 octobre et de 9 h à 16 h le dimanche 30 octobre au Sycamore High School Field House, 427 Spartan Trail.

L’admission est de 2 $ pour les adultes et de 1 $ pour les étudiants et les aînés. Les enfants de 5 ans et moins entrent gratuitement. Les bénéfices profitent aux Sycamore Music Boosters.

Organisé conjointement avec le Sycamore Pumpkin Festival, le marché attire environ 6 000 acheteurs dans plus de 100 stands dans une installation couverte. Les vendeurs de foires artisanales proposent des articles allant des textiles aux bijoux, de l’art aux décorations pour la maison, des aliments et des épices, aux accessoires pour animaux de compagnie.

Le district de Sycamore Park fournira des voiturettes de golf pour conduire les acheteurs vers et depuis leurs véhicules. La foire proposera également de la nourriture, des boissons et des desserts.

Des espaces vendeurs sont encore disponibles. Pour vous inscrire, rendez-vous sycamoremusicboosters.com.

Les Sycamore Music Boosters soutiennent les élèves de la maternelle à la 12e année des programmes de musique offerts au sein du district scolaire 427 de Sycamore.

Pour plus d’informations, visitez sycamoremusicboosters.com.