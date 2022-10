SWPL Sky Sports Cup: Celtic, Glasgow City, Rangers, Hibernian, Spartans, Kilmarnock, Motherwell et Glasgow Women atteignent les quarts de finale | Nouvelles du football

Les champions en titre du Celtic sont en quart de finale de la SWPL Sky Sports Cup après une victoire 2-0 sur Partick Thistle.

L’équipe de Fran Alonso a bien commencé et a rapidement pris les devants après qu’un coup franc rapide d’Amy Gallacher a conduit Lucy Ashworth-Clifford à ouvrir le score à Petershill Park.

C’était 2-0 pour les tenants du titre après 26 minutes alors qu’un mouvement d’équipe bien travaillé – avec Gallacher à nouveau impliqué – a permis à Jacynta de trouver le fond du filet.

Une démonstration animée de Thistle en seconde période a donné confiance au patron Brian Graham, mais cela n’a pas suffi à empêcher le Celtic de se qualifier pour le tirage au sort des quarts de finale de mardi.

“Le résultat est fantastique car nous sommes en quart de finale”, a déclaré Alonso.

“J’ai pensé pendant 30 minutes que nous étions exceptionnels, j’ai adoré la façon dont l’équipe a joué et le rythme était excellent.

“Je pense que nous avons été médiocres pendant 60 minutes, au moins selon les normes que nous voulons. Nous n’avons pas respecté le plan de match, mais dans l’ensemble, je dois être heureux car le plus important est de passer.

“C’est notre rêve d’être au moins en finale et nous nous en rapprochons donc j’en suis très heureux.”

Malgré la défaite, le patron de Partick Thistle, Graham, a déclaré: “Je pensais qu’en seconde période, nous étions bien dans le match.

“Pour une équipe qui a volé cette saison, je pense que nous les avons secoués pendant une grande partie de la seconde mi-temps.

“Ensemble, mes filles ont tout donné, surtout en deuxième mi-temps, et je suis juste déçu pour elles de ne pas avoir pu marquer ce but.”

Glasgow City 5-0 Aberdeen

Glasgow City a rejoint le Celtic dans les huit derniers, qui a battu Aberdeen grâce à une victoire 5-0 sur les Dons.

La joueuse SWPL 1 de l’année de la saison dernière, Priscila Chinchilla, a donné l’avantage aux six fois championnes après avoir tiré sur le centre de Lauren Davidson.

En seconde période, le duo a de nouveau été impliqué car cette fois Chinchilla a été renversé dans la surface par le gardien d’Aberdeen Aaliyah-Jay Meach et Davidson a intensifié pour doubler l’avance de Glasgow City.

La remise en jeu d’Amy Muir a trouvé Emily Whelan qui a dépassé la défense des Dons et a porté le score à 3-0 avec une superbe frappe dans le coin supérieur avant de devenir le fournisseur de Davidson pour son deuxième et le quatrième de Glasgow City.

Meikayla Moore a marqué le dernier but – son premier pour le club – après avoir rencontré le coup franc de Hayley Lauder pour sceller la victoire.

Queen’s Park 0-5 Rangers

Les Rangers, champions de la SWPL 1, ont dépassé Queen’s Park, en partie grâce à un triplé de Kirsty Howat.

Il n’a fallu que six minutes à l’équipe de Malky Thomson pour faire la percée alors que la livraison de Kayla McCoy a été tournée vers le but par Howat qui a battu la gardienne de Queen’s Park Lauren Grant à la deuxième tentative.

Les Rangers avaient une avance de 2-0 avec 20 minutes jouées alors que Jodi McLeary s’inscrivait sur la feuille de match après que Grant ait refusé Kayla McCoy.

Howat a eu son deuxième et le troisième des Rangers avant la pause alors qu’elle rentrait chez elle après la livraison de Colette Cavanagh.

Kirsty Maclean a porté le score à 4-0 – en profitant du centre de Maddie Nolf – avant que Howat ne réussisse son tour du chapeau dans les phases finales, dépassant Grant.

Hamilton Academical 0-8 Hibernian

La plus grande victoire du deuxième tour est venue pour Hibernian qui a gagné 8-0 à Hamilton Accies.

Crystal Thomas a ouvert le score, réagissant d’abord à un ballon perdu après le tir d’Eilidh Adams, avant de doubler son score 10 minutes plus tard après le ballon en profondeur de Shannon McGregor.

C’était un début de rêve pour l’attaquante Thomas qui a ensuite réalisé le troisième et le triplé de Hibs après 33 minutes après un jeu de liaison intelligent avec Adams.

En seconde période, Adams et McGregor sont entrés en jeu avant qu’un doublé de Krystyna Freda et une tête à la 90e minute de Rosie Livingstone aient permis aux Hibs de sceller leur plus grande victoire de la saison.

Hearts 1-1 Spartans (les Spartans gagnent 5-4 aux tirs au but)

Les Spartans ont de nouveau repris le droit de se vanter dans le derby d’Édimbourg avec une victoire sur Hearts aux tirs au but.

C’était le début parfait pour l’équipe visiteuse qui a pris les devants après seulement neuf minutes lorsque le corner de la capitaine Alana Marshall a échappé à tout le monde et s’est envolé au fond des filets.

Cependant, la remplaçante Rebecca McAllister – qui a rejoint le Celtic cet été avec un contrat permanent – ​​a égalé Hearts.

Le temps supplémentaire n’a pas pu séparer les deux équipes et bien que les Spartans aient raté leur premier penalty, ils ont remporté la fusillade 5-4 lorsque Katie Rood a vu son coup de pied arrêté par Rachel Harrison.

Motherwell 2-1 Dundee United

Motherwell est également dans les huit derniers malgré un retour de Dundee United.

Kaela McDonald-Nguah a lancé son équipe en tête alors qu’une frappe de loin s’est envolée dans la lucarne après seulement 18 minutes.

Motherwell a eu un deuxième avant la mi-temps alors que Gill Inglis a également participé à l’acte, trouvant le même corner de loin.

Dundee United en a retiré un au début de la seconde période grâce à Tammy Harkin, cependant, cela n’a pas suffi pour éviter une sortie de coupe.

Université Stirling 1-2 Glasgow Femmes

Glasgow Women a évité la surprise avec une victoire 2-1 sur l’équipe SWPL 2 de Stirling University, qui a rapidement pris les devants grâce à Ann Taylor.

L’équipe de Glasgow, qui était sans victoire cette saison, a répondu en seconde période avec des buts par Louisa Boyes et Hannah Cunningham pour atteindre les huit derniers, malgré une expulsion tardive.

Kilmarnock 2-0 Gartcairn

Kilmarnock est la seule équipe SWPL 2 restante dans la compétition après avoir battu Gartcairn.

Abby Robinson a remplacé Kirsty O’Brien qui a hoché la tête après 34 minutes et un penalty d’Alex Middleton en seconde période a scellé la place de Killie en quart de finale et s’est vengé de la défaite lors d’une rencontre entre les équipes plus tôt dans la saison.