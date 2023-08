SWPL: Rangers, Glasgow City et Celtic affrontent des tests à l’extérieur lors du tirage au sort de la Sky Sports Cup | Nouvelles du football

Les Rangers commenceront leur défense de la Sky Sports Cup par un voyage chez les rivaux de la SWPL, Hearts, le 3 septembre.

Le Gers a remporté le trophée à Tynecastle Park la saison dernière – battant Hibernian 2-0 en finale lors de ce qui était le premier match SWPL à être diffusé en direct sur Sky – avant de rater les titres de la ligue et de la Coupe d’Écosse.

Champions SWPL Ville de Glasgow assumera Saint-Johnstone ou Livingstonealors que celtique sont également loin de chez eux à Accies de Hamilton.

Vainqueurs à sept reprises Hibernian affronter Aberdeen – avec les deux clubs de haut niveau sous une nouvelle direction, tout en étant nouvellement promus Montrose affronter Motherwell et Partick Chardon héberger Spartiates.

Dundee United se rendra à Gartcairn ou Kilmarnockalors que Université de Stirling ou Chardon de Boroughmuir va affronter Parc de la Reine ou Glasgow Femmes après le premier tour.

Tirage au sort complet de la Sky Sports Cup

Premier tour:

Queen’s Park vs Glasgow Femmes

St Johnstone contre Livingston

Gartcairn contre Kilmarnock

Université de Stirling contre Boroughmuir Thistle

Matches à jouer le 3 septembre (sous réserve de modifications)

Deuxième tour:

Gartcairn ou Kilmarnock contre Dundee United

Université de Stirling ou Boroughmuir Thistle contre Queen’s Park ou Glasgow Women

Hamilton Accies vs Celtic

Coeurs contre Rangers

Montrose contre Motherwell

Hibernian contre Aberdeen

St Johnstone ou Livingston contre Glasgow City

Partick Thistle contre les Spartiates

Matches à jouer le 1er octobre (sous réserve de modifications)

McIntyre : la dynamique du jeu s’accélère

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le but de Lizzie Arnot lors de la finale de la Sky Sports Cup l’année dernière a été nommé but de la saison en Premier League écossaise féminine



La directrice générale de la Scottish Women’s Premier League, Fiona McIntyre, a déclaré: « Les tirages au sort d’ouverture de la Sky Sports Cup s’accompagnent d’excitation et d’anticipation alors que les clubs et les fans commencent à planifier la saison à venir.

« Nos clubs SWPL 2 attendront avec impatience leurs rencontres au premier tour et savent maintenant à qui ils seront potentiellement confrontés au deuxième tour, ce qui incite davantage à avancer. Nos clubs SWPL, qui entrent au deuxième tour, peuvent également commencer à se préparer pour leurs premiers matchs de la compétition.

« Il y a une réelle anticipation et excitation avant la campagne 2023/24, après la conclusion dramatique de la saison dernière.

« L’élan du football féminin, en particulier avec la Coupe du monde qui se déroule actuellement, continue de s’accélérer et nous sommes déterminés à continuer à en tirer parti ici en Écosse.

« La Sky Sports Cup est la première grande médaille d’argent à gagner et la finale sera à nouveau diffusée en direct sur Sky Sports.

« Je ne doute pas que les joueurs et les clubs seront concentrés sur leur préparation et les matches à venir alors qu’ils visent à atteindre la finale le week-end du 23/24 mars. »

Matchs SWPL: Hibs, hôte de Glasgow City; Celtic et les Rangers affrontent des tests à l’extérieur

Image:

Glasgow City a remporté le titre SWPL la saison dernière après une victoire lors de la dernière journée à Ibrox





La saison 2023/24 de la Scottish Women’s Premier League démarre avec des champions Ville de Glasgow à la maison pour Hibernian.

Nouvellement promu Montrose commencer la vie dans l’élite à domicile pour les finalistes de la saison dernière celtiquequi a raté le titre lors d’une dernière journée dramatique, tout comme Rangers – qui sous le nouveau patron Jo Potter – visite Spartiates.

Il y a aussi de nouveaux entraîneurs en chef dans deux autres matchs, car Académique de Hamilton commencer sa vie sous Robert Watson avec un match nul à domicile contre Cœurspendant ce temps, Clinton Lancaster Aberdeen héberger Motherwell tandis que le match final voit Dundee United sont à la maison Partick Chardon.

