SWPL: Rangers détenus par Glasgow City, Celtic Beat Hearts, Partick Thistle, Motherwell, Dundee United et Hibs gagnent | Nouvelles du football

Les deux premières de la Scottish Women’s Premier League n’ont pas pu être séparées puisque Glasgow City et les leaders des Rangers ont fait match nul 1-1 à Petershill Park.

Glasgow City – qui a perdu le titre contre les Rangers la saison dernière – est entré dans le match derrière ses rivaux à la différence de buts, les deux équipes ayant remporté neuf victoires sur neuf jusqu’à présent cette saison.

Après une première mi-temps tendue, c’est City qui a ouvert le score alors que Lauren Davidson, avec son 14e but cette saison toutes compétitions confondues, a tiré à la maison après qu’Emily Whelan ait été renversée dans la surface.

C’était la première fois que les Rangers encaissaient en compétition nationale cette saison, mais cela n’a pas déconcerté l’équipe de Malky Thomson qui a égalisé grâce à un penalty.

Kaela McCoy a été renversée par Bea Prades Insa et a intensifié Tessel Middag, qui a envoyé Lee Gibson dans le mauvais sens.

Image:

Tessel Middag (à gauche) a marqué l’égalisation des Rangers sur place





Les Rangers ont poussé pour un vainqueur avec Lisa Martinez se dirigeant contre la barre du coup franc de Middag avant que le centre de Kirsty Howat n’apparaisse sur le visage du but.

Bien que les deux clubs aient vu leurs records de 100% se terminer dans la ligue, les Rangers restent en tête avant un affrontement entre Old Firm et le Celtic, tandis que City espère battre son rival de Glasgow Partick Thistle et passer en tête si d’autres résultats vont dans leur sens.

Celtic 3-0 Cœur de Midlothian

Le Celtic a renoué avec la victoire avec une victoire confortable sur Heart of Midlothian.

L’équipe de Fran Alonso a subi sa première défaite de la saison aux mains de Glasgow City lors de son dernier match, les ramenant à la troisième place du tableau et a affronté Hearts qui est entré à égalité en quatrième position, à six points des Hoops.

Cependant, il n’y avait pas de choc en magasin puisque Natalie Ross a joué dans l’ancienne joueuse d’Hibernian Amy Gallacher, qui a lancé Charlotte Parker-Smith pour donner l’avantage au Celtic après 16 minutes.

Quelques minutes avant la mi-temps, l’avance du Celtic a été doublée alors qu’Olivia Ferguson a dirigé le centre de Lisa Robertson avant que Gallacher ne complète la victoire tard avec sa deuxième.

La victoire au Broadwood Stadium dans l’Old Firm verrait le Celtic passer au-dessus des Rangers, cependant, la défaite pourrait voir les champions prendre quatre points d’avance sur le Celtic.

Il y a aussi un derby en réserve pour Hibernian alors qu’ils affrontent Hearts at Easter Road dans ce qui devrait être une occasion historique avec le record de fréquentation national qui devrait être battu.

Plus de 6 500 billets ont déjà été vendus pour le match qui détient le record actuel.

Hamilton Accies 1-5 Partick Thistle

Partick Thistle est sorti vainqueur catégorique contre Hamilton Academical qui a dû faire face à un carton rouge précoce lorsque la gardienne Chloe Nicolson a été expulsée après seulement cinq minutes pour avoir manipulé en dehors de la surface pour empêcher Abbie Ferguson de trouver le filet.

Thistle a marqué deux fois en première mi-temps avec Linzi Taylor en tête courageusement dans le premier match après 22 minutes d’un centre de Freya Macdonald avant que Rachel Donaldson ne double son avance à peine 10 minutes plus tard.

Donaldson est devenu fournisseur après le redémarrage, remplaçant Ferguson qui a fait le troisième et a ensuite aidé Taylor pour sa deuxième du match avec moins d’une heure de jeu avant que Jordan McLintock ne complète la victoire sur place.

Il y avait du temps pour un but de consolation tardif pour Accies alors qu’un autre penalty, accordé pour le handball, a vu Megan Quinn marquer à trois minutes de la fin.

Partick Thistle reste cinquième de la ligue, un point au-dessus de Hibs, tandis que Accies chute au 10e rang avant le derby du Lanarkshire contre Motherwell.

Motherwell 4-1 Aberdeen

Motherwell a grimpé au septième rang de la SWPL après une confortable victoire 4-1 à domicile contre Aberdeen au K-Park.

Les hôtes se sont retrouvés 3-0 à la pause grâce aux buts de Gill Inglis, Katie Rice et Kaela McDonald-Nguah.

Malgré la réduction du déficit avec 58 minutes jouées par Bailley Collins, les Dons se sont laissé trop de travail à faire et tout espoir de retour était terminé lorsque McDonald-Nguah a obtenu le quatrième de Motherwell.

Le résultat laisse Motherwell à seulement trois points d’une place parmi les six premiers alors qu’ils entrent dans le derby du Lanarkshire contre Hamilton Accies dimanche prochain.

Aberdeen reste 11e et avec une 10e place requise pour garantir le football SWPL la saison prochaine, ils ont un écart de cinq points à rattraper sur les Accies et les Spartans qui sont au-dessus d’eux.

Dundee United 2-1 Spartans

Dundee United, nouvellement promu, avait besoin d’un vainqueur tardif pour remporter une victoire importante contre les Spartans à Gussie Park.

Ils ont dû revenir par derrière après que les visiteurs aient mené 1-0 avant la pause quand Alana Marshall a poignardé le ballon après que Fiona McNicoll ait renversé un centre.

Cependant, juste avant l’heure de jeu, United a trouvé l’égalisation lorsque le coup franc de Cassie Cowper a été frappé par Danni McGinley, le ballon tombant sur la trajectoire de Tammy Harkin dont l’effort a dépassé Rachel Harrison.

Avec 90 minutes écoulées, cela semblait destiné à finir tout carré, mais Cowper et McGinley avaient d’autres idées alors que la paire s’alignait à nouveau et c’est ce dernier qui cette fois a tiré à la maison à la 91e minute pour sceller une victoire spectaculaire.

Dundee United se hisse à la huitième place, six points au-dessus de la place des barrages de relégation et une place au-dessus des Spartans qui chutent à la neuvième place avant leur prochain match contre Glasgow Women.

Glasgow Femmes 0-6 Hibernian

Les finalistes de la Sky Sports Cup, Hibernian, ont renforcé leurs espoirs de se rapprocher des quatre premiers avec une victoire confortable sur Glasgow Women à New Tinto Park.

Cependant, il a fallu jusqu’à 43 minutes pour le premier but, après que Molly Reeve ait maintenu le niveau des femmes de Glasgow en sauvant le penalty de Nor Mustafa.

Avec quelque chose de spécial requis pour battre Reeve, Rosie Livingston a intensifié qui a trouvé le fond du filet avec une superbe frappe du bord de la surface.

Les Hibs ont obtenu leur deuxième quelques minutes plus tard avant la pause en tant qu’Eilidh Adams et elle était également sur la cible en seconde période avec un but contre son camp et le doublé de Krystyna Freda pour compléter la victoire.

Les Glasgow Women restent en bas du tableau, toujours à la recherche de leurs premiers points de la saison.

