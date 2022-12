SWPL: Pamela Tajonar du Celtic et Abby Callaghan de Queen’s Parks remportent des prix mensuels | Nouvelles du football

La gardienne du Celtic Pamela Tajonar et Abby Callaghan de Queen’s Park ont ​​remporté les prix de la Scottish Women’s Premier League (SWPL) en novembre.

Tajonar devient le premier gardien de but à remporter le prix après avoir gardé des draps propres lors de ses deux matchs le mois dernier, y compris une performance exceptionnelle lors de son match nul 0-0 contre les champions Rangers.

Le Mexicain, qui a rejoint Villareal en août, n’a encaissé que deux buts en championnat cette saison – tous deux contre le leader actuel Glasgow City.

Queen’s Park a remporté ses trois matchs en SWPL 2 en novembre et est actuellement quatrième.

Callaghan a marqué les premiers buts lors de leurs victoires sur Kilmarnock et St Johnstone et a inscrit le vainqueur contre Boroughmuir Thistle.

Image:

Abby Callaghan a marqué trois buts pour Queen’s Park en novembre





Les nominés pour le prix SWPL de novembre étaient Rachel Donaldson (Partick Thistle), Kaela McDonald-Nguah (Motherwell) et Krystyna Freda (Hibernian) et pour le prix SWPL 2, les nominés étaient Holly Daniel (Montrose) et Lauren Kerr (Gartcairn).

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League





