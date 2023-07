SWPL : nombre record de fans regardant le match féminin en Ecosse | Nouvelles du football

La Scottish Women’s Premier League a annoncé que plus de 100 000 supporters avaient assisté aux matchs de la saison dernière.

C’est la première fois que le match féminin en Écosse atteint ce cap, avec un total de 106 781 supporters regardant un match SWPL, SWPL 2 ou Sky Sports Cup.

Le record national de fréquentation pour un seul match a également été battu à trois reprises la saison dernière.

Un peu plus de 8 000 personnes ont regardé Hibernian accueillir Hearts lors du derby d’Édimbourg à Easter Road en novembre dernier avant que Celtic Park n’accueille 9 553 fans pour Celtic vs Glasgow City en mai.

Le Celtic a de nouveau battu le record le dernier jour de la saison, avec 15 822 spectateurs pour assister à leur victoire 2-0 sur Hearts.

Il y a également eu des records de participation au club pour les Hearts et les Rangers, tandis que Montrose a enregistré la plus forte participation SWPL 2 de la saison pour leur remise de trophées à Links Park.

Une foule record était également présente à la finale de la Sky Sports Cup, avec 3 727 personnes regardant Rangers contre Hibernian à Tynecastle en décembre 2022.

Fiona McIntyre, directrice générale de la SWPL, a déclaré : « Nous sommes ravis de confirmer une saison record pour les spectateurs présents dans nos compétitions. L’idée d’avoir plus de 100 000 personnes en une saison pour regarder le match féminin était inimaginable il y a seulement quelques saisons, donc ces chiffres témoignent de la croissance du jeu et du travail de nos clubs.

« Ces chiffres illustrent la sensibilisation et l’appétit croissants pour le football féminin en Écosse et j’espère que nous pourrons continuer à voir la fréquentation augmenter saison après saison. Le jeu féminin est abordable, familial, compétitif et offre l’opportunité de regarder des matchs d’élite de haut niveau. athlètes à travers les communautés en Ecosse.

« Jouer dans les principaux stades des clubs aide également, cela ne fait aucun doute et cela est mieux illustré dans les matchs où nous avons vu des records de fréquentation battus la saison dernière. Nous espérons que c’est quelque chose qui peut devenir plus courant en Écosse et en tant que ligue, nous pouvons soutenez cela dans la mesure du possible. »

Les matchs d’ouverture du week-end

Voici le premier tour des matches de la saison 2023/24 de la ScottishPower Women’s Premier League (tous les matches sont susceptibles de changer) :

Aberdeen contre Motherwell

Dundee United contre Partick Thistle

Glasgow City contre Hibernian

Hamilton Academical vs Hearts

Montrose contre le Celtic

Spartiates contre Rangers

Voici le premier tour des matchs de la saison 2023/24 de la ScottishPower Women’s Premier League 2 (tous les matchs sont susceptibles de changer) :

Boroughmuir Thistle vs Glasgow Femmes

Gartcairn contre Queen’s Park

Livingston contre Kilmarnock

St Johnstone contre Stirling University

Dates clés de la saison SWPL 2023/24

Date de début – 13 août

Vacances d’hiver – 18 décembre au 13 janvier

Premiers matchs post-split – 17 mars 2024

Dernier tour de matchs – 19 mai 2024

Finales des barrages – 23/24 mai 2024

Finale de la Sky Sports Cup – 23 ou 24 mars 2024

