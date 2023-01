SWPL : Glasgow City étend son avance alors que le Celtic dépasse les Rangers ; Aberdeen et Hibs scellent leurs victoires | Nouvelles du football

Glasgow City a pris six points d’avance en tête de la Scottish Women’s Premier League après une victoire complète 8-1 sur Dundee United.

​​​​​​Erin Greening a donné l’avantage aux 15 fois champions après seulement 45 secondes avant que Hayley Lauder ne double son avantage avec seulement cinq minutes jouées.

United espérait que le but de Danni McGinley après 10 minutes commencerait son retour, mais tout espoir de cela a été refroidi car Emily Whelan a obtenu le troisième but des visiteurs deux minutes plus tard, donnant à City une avance de 3-1 à la pause.

Image:

Erin Greening a réussi un triplé pour Glasgow City (Crédit Tommy Hughes/GCFC)





C’était plus ou moins la même chose en seconde période à Gussie Park alors que Lauren Davidson jouait le rôle du quatrième de Glasgow City avant que Greening ne soit à nouveau cadré sur un corner.

Quatre minutes plus tard, Greening a complété son tour du chapeau sur un coup de pied arrêté presque identique pour porter le score à 6-1, avec deux buts de Lisa Forrest complétant la victoire de City, sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim Leanne Ross.

Après une 13e victoire en championnat, c’est Hamilton Academical qui sera le prochain à domicile, tandis que Dundee United, qui chute à la 10e place, accueille les Glasgow Women dans la “ville de la découverte”.

Cœur des Midlothian 0-0 Rangers

L’avance de Glasgow City a été prolongée après que les Rangers, champions en titre, aient été tenus par Hearts, un résultat qui voit l’équipe de Malky Thomson tomber à la troisième place.

L’équipe de Glasgow a dominé la possession et créé plusieurs occasions, mais s’est heurtée à une solide défense des Hearts qui a gardé sept draps propres cette saison et reste invaincue à domicile.

Kirsty Howat, qui a marqué lors de la finale de la Sky Sports Cup, s’est rapprochée le plus dans les deux mi-temps – seulement pour être refusée par la gardienne des Hearts, Charlotte Parker-Smith.

Le résultat est la première fois que Hearts prend des points aux Rangers dans la ligue et ensuite l’entraîneur-chef Eva Olid a déclaré: “Aujourd’hui est si important pour nous. Les équipes ne croient pas qu’elles peuvent obtenir un résultat contre les trois premiers.

“Ce résultat est de montrer à toutes les équipes de la ligue qu’il faut y croire.”

Le patron des Rangers, Thomson, a déclaré: “La seule chose que nous pouvons remettre en question, c’est le score.

“Nous avons eu assez de possession dans le jeu, nous avons créé des occasions, mais nous devons prendre des risques. C’est quelque chose que nous découvrirons, au fil des saisons, qu’il faut être clinique, surtout quand on a aussi une grande partie du ballon que nous avons. Lorsque nous créons des occasions, nous devons marquer.

Les deux équipes sont ensuite absentes avec les Rangers à Motherwell et Hearts se dirigeant vers le nord pour affronter Aberdeen.

Glasgow Femmes 0-8 Celtique

Le Celtic a profité de la perte de points des Rangers alors qu’ils battaient Glasgow Women pour prendre la deuxième place du tableau, un point d’avance sur leurs rivaux et six du sommet.

Malgré la perte de leur meilleure buteuse Clarissa Larisey, qui a rejoint le club suédois de Hacken, les buts n’ont pas été un problème grâce à Amy Gallacher.

L’ancienne joueuse des Hibs a marqué quatre fois, dont trois en première mi-temps après le premier match de Natalie Ross.

Le premier de Gallacher est venu alors qu’elle s’accrochait à un ballon en profondeur pour rentrer à la maison, avant que deux autres buts dans le temps d’arrêt de la première mi-temps ne scellent un triplé.

Elle a également ouvert le score après la pause, alors que le Celtic menait 5-0, avant que la victoire dominante du Celtic ne soit scellée avec des buts de Caitlyn Hayes, Jacynta et Maria McAneny.

L’équipe de Fran Alonso a maintenant 62 buts dans la SWPL et a la meilleure différence de buts dans l’élite.

Ils pourraient passer à moins de trois points de la première place mercredi lorsqu’ils accueilleront Motherwell, tandis que le club inférieur de Glasgow Women se rendra à Hamilton Academical dans un match nul si l’équipe veut éviter la relégation.

Aberdeen 2-0 Hamilton Académique

À l’autre bout, Aberdeen est sorti des deux derniers avec une victoire sur Hamilton Academical qui a chuté dans la place des barrages de relégation.

Les équipes étaient séparées par un seul point à l’entrée du match et après un départ tendu, c’est Hannah Stewart qui a marqué le premier match des Dons, se dirigeant d’un corner pour son premier de la saison.

Aberdeen a remporté sa victoire avec un peu plus d’une heure de jeu alors que sa meilleure buteuse, Bayley Hutchison, l’a gardée au frais pour rentrer à la maison et l’amener à la neuvième place.

Les Accies pourraient sortir des deux derniers s’ils battaient Glasgow Women mercredi, tandis que la prochaine étape pour Aberdeen sera un test difficile à domicile contre Hearts.

Motherwell 0-2 Hibernian

Hibernian n’a plus que cinq points de retard sur ses rivaux Hearts après une victoire âprement disputée sur Motherwell.

Il a fallu attendre la 65e minute pour que Hibs trouve le premier but alors que Shannon McGregor a frappé à la maison depuis le bord de la surface pour son premier but SWPL de la saison.

L’équipe d’Édimbourg a scellé les trois points et une certaine revanche après avoir perdu le match inverse plus tôt dans la saison, grâce à Katie Lockwood avec 10 minutes à jouer, alors qu’elle marquait son premier but pour les Hibees.

Les Hibs seront ensuite à domicile contre les Spartans tandis que Motherwell, qui compte désormais quatre points de retard sur les six premiers, affrontera le Celtic mercredi.

Partick Thistle 3-0 Spartiates

Thistle a poursuivi sa belle forme en étendant son emprise sur une place parmi les six premiers avec une victoire sur les Spartans.

Cara Henderson, qui a récemment prolongé son séjour chez les Jags, a ouvert le score après 21 minutes avant que Rachel Donaldson ne double son avance avant la pause, inscrivant son quatrième but SWPL de la campagne.

Les Jags ont veillé à ce que les trois points restent à Petershill Park alors qu’Abbie Ferguson a obtenu son troisième avec quatre minutes à jouer.

Les Spartans, qui ont maintenant six points de retard sur Thistle et à seulement quatre points au-dessus du point de barrage de relégation, visitent ensuite Hibs tandis que Thistle se rend au Celtic.

Premiership écossaise et SWPL sur Sky Sports

Image:

Sky Sports diffusera la Scottish Premiership et la Scottish Women’s Premier League





Sky Sports – Cette saison, jusqu’à 48 matchs Cinch Premiership seront disponibles sur les chaînes phares de Sky Sports, y compris Sky Sports Football et Sky Sports Main Event, ainsi qu’au moins cinq matchs SWPL. À partir de 2024/25, jusqu’à 60 Cinch Premiership seront en direct sur Sky Sports, en plus de la SWPL.

Sky Sports Nouvelles – Fonctionnant 24 heures sur 24, sept jours sur sept, les fans de football écossais peuvent profiter de la couverture éditoriale continue de Sky Sports News (canal 409) de la Cinch Premiership et de la SWPL tout au long de la saison.

Sky Sports numérique – Suivez toutes les dernières actualités du football écossais sur skysports.com et l’application, y compris des fonctionnalités et des interviews exclusives, ainsi qu’une couverture de blog en direct dédiée, des clips dans le jeu des matchs en direct sur Sky Sports et des temps forts gratuits.

Sky Sport social – Outre la couverture et la visibilité de la ligue sur tous les principaux canaux de médias sociaux de Sky Sports, la chaîne Twitter sur mesure @ScotlandSky continuera d’être la maison de tout le contenu de football écossais sur Sky Sports.

Faits saillants montrent – Connectez-vous chaque semaine pour un tour d’horizon dédié de la Cinch Premiership sur Sky Sports Football.

Pour télécharger l’application Sky Sports, cliquez ici, pour visiter le site Web de Sky Sports, cliquez ici.

Sky Sports est le berceau du football national au Royaume-Uni et en Irlande, avec plus de 400 matchs par saison dans la SPFL, la SWPL, la Premier League, la WSL et l’EFL.