SWPL: Glasgow City bat le Celtic, les Rangers en tête après la victoire de Dundee Utd tandis que Hearts, Hamilton Accies et Aberdeen gagnent | Nouvelles du football

Glasgow City a maintenu son début de saison SWPL à 100% et a mis fin à celle du Celtic grâce à un vainqueur de dernière minute.

Après le chagrin de la Sky Sports Cup dimanche dernier, la déception du Celtic a été aggravée à Petershill Park lors d’un match très divertissant.

Malgré de nombreuses belles occasions en première mi-temps, ce sont les gardiens qui ont pris le dessus avec Lee Gibson de City repoussant la tête de Kelly Clark avant que Priscilla Chinchilla ne force un superbe arrêt de Pamela Tajonar, qui a fait basculer son effort sur la barre.

Le premier but est survenu au début de la seconde période alors qu’Emily Whelan s’est accrochée à la passe de Chinchilla, a contourné Tajonar mais a ensuite été abattue dans la surface. L’arbitre a indiqué l’endroit et Lauren Davidson s’est mobilisée pour donner l’avantage aux hôtes – son 10e but cette saison.

Après 75 minutes, le Celtic s’est mis au niveau pour mettre en place une fin de match effrénée. Le but de Shen Menglu, très probablement un centre, n’a pas été traité par la défense de City et a trouvé le coin du filet à la grande frustration de Gibson.

L’incident a été rapidement oublié car City a finalement obtenu le but le plus important. Avec 90 minutes au compteur, le ballon a finalement éclaté à Hayley Lauder à l’intérieur de la surface qui l’a calmement envoyé devant Tajonar.

Le Celtic chute au troisième rang de la ligue, trois points derrière les Rangers et Glasgow City. City et les Rangers participeront aux demi-finales de la Sky Sports Cup dimanche prochain avant que les deux équipes ne se rencontrent le dimanche 20 novembre.

Rangers 5-0 Dundee United

Les Rangers sont revenus en tête du classement SWPL, profitant de la défaite du Celtic à Petershill Park.

De la même manière que pour tous leurs matchs cette saison, les Rangers étaient à l’aise tout au long. En plus d’avoir marqué cinq buts, ils ont prolongé leur parcours à neuf matchs sans en concéder.

À deux minutes de la fin, Colette Cavanagh a inscrit son premier but de la saison pour donner l’avantage aux Rangers. Kayla McCoy a doublé cet avantage quelques minutes plus tard et avec 33 minutes jouées, Cavanagh a obtenu le troisième des Rangers.

La remplaçante Rachel McLauchlan en a fait quatre après être entrée à la mi-temps et Lisa Martinez a conclu le score à 58 minutes.

Cœur du Midlothian 1-0 Motherwell

Image:

Les cœurs ont vaincu Motherwell





Hearts a resserré son emprise sur la quatrième place de la SWPL avec une courte victoire sur Motherwell. Le résultat reproduit la saison 2021/22 où Hearts était également vainqueur 1-0 à Oriam.

Le seul but du match est venu tôt avec seulement 10 minutes passées. Jenny Smith a été forte pour battre son marqueur sur le ballon et a pu le pousser en direction de Rebecca McAllister. Elle a ensuite placé le ballon magnifiquement du bord de la boîte jusque dans le coin supérieur pour la tête.

C’était un match égal avec les deux équipes se rapprochant en deuxième mi-temps. Après 64 minutes de jeu, Georgia Timms a tiré vers le but depuis un corner pour Hearts, mais son effort a traversé l’intérieur du poteau avant d’être piraté en lieu sûr. Motherwell s’est ensuite rapproché le plus à trois minutes de la fin, Lauren Doran-Barr a failli casser le poteau avec une fusée de 20 mètres.

Les cœurs restent les «meilleurs des autres» en dehors des trois premiers tandis que Motherwell glisse à la neuvième place du tableau.

Spartans 1-2 Académique de Hamilton

Hamilton a remporté sa première victoire depuis le 21 août et a condamné les Spartans à des défaites consécutives dans la SWPL avec une victoire 2-1 à Ainslie Park.

Malgré seulement trois points séparant les équipes, les Spartans étaient quatre places au-dessus de la ligue et profitaient de leur succès à la Sky Sports Cup contre le Celtic. Ils ont également mieux commencé le match, ouvrant le score grâce à un coup franc de Sarah Clelland après 22 minutes de jeu.

Hamilton a cependant riposté et les équipes étaient à égalité avant la pause. Un penalty à quatre minutes de la fin de la mi-temps a été transformé par Morgan Hay. Accies a ensuite pris les devants avec 64 minutes au compteur avec Josi Giard inscrivant son sixième but de la saison.

Les Spartans se sont rapprochés de Becky Galbraith à cinq minutes de la fin, mais ils n’ont pas pu trouver l’égaliseur le plus important. Les Spartans chutent au septième rang avec Hamilton juste derrière à la différence de buts.

Hibernian 0-0 Partick Chardon

Aucune des deux équipes n’a pu sortir de l’impasse au stade Meadowbank, devant se contenter d’un point chacune malgré des scènes tardives dramatiques.

Les deux équipes étaient assez égales tout au long, même si c’était l’équipe locale qui était la plus susceptible de marquer. Avec 90 minutes au compteur, Hibs a reçu un penalty et semblait prendre trois points à la mort.

Eilidh Adams a intensifié mais son effort a trouvé le poteau avant d’être rebondi vers l’attaquant des Hibs. Elle a terminé à la deuxième tentative mais, après une longue consultation avec leurs assistants, l’arbitre a accordé un coup franc à Partick Thistle contre Adams.

Le résultat place Thistle dans la moitié supérieure du tableau, à deux points de Hibs en cinquième position.

Aberdeen 2-0 Glasgow Femmes

Image:

Aberdeen célèbre un but contre Glasgow





Aberdeen a remporté sa première victoire de la saison en jouant à Pittodrie pour la première fois de sa campagne 2022/23. Les équipes occupant les deux dernières places, il était clair qu’une victoire pouvait être vitale pour leur survie.

Aberdeen a fait compter son avantage à domicile devant plus de 1 600 supporters, prenant la tête avec un peu plus d’un quart d’heure de jeu. Nadine Hanssen a marqué de la tête son premier but à Aberdeen sur un coup franc de Francesca Ogilvie.

Avant le coup de sifflet, Aberdeen a doublé son avance. Un corner de Chloe Gover venant de la droite a été accueilli par la tête de Jessica Broadrick qui a marqué son premier but de la saison.

Aberdeen compte désormais quatre points d’avance sur le point de relégation automatique et trois points de retard sur Dundee United, 10e.