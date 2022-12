SWPL : Glasgow City a battu Hibs pour rester en tête ; Rangers, Celtic et Hearts gagnent | Nouvelles du football

Glasgow City reste en tête de la Scottish Women’s Premier League après avoir battu Hibernian 2-1.

Les hôtes ont bien commencé et ont presque ouvert le score lorsque Hayley Lauder a vu sa frappe de loin voler devant Bene Haaland dans le but des Hibs, pour ensuite sortir de la barre.

Hibs a profité de ce relâchement alors qu’Eleni Giannou a trouvé Michaela McAlonie qui est revenue à la maison juste avant la mi-temps.

Cependant, cette avance n’a pas duré longtemps car Lauder a traversé pour l’internationale écossaise Jenna Clark qui a dirigé l’égalisation de City après le redémarrage.

Le revirement a été complet avec moins de 20 minutes à jouer alors que Mairhead Fulton – qui a marqué la dernière fois que les équipes se sont rencontrées – a traversé dans la zone où le ballon est sorti de Liana Hinds et dans son propre filet pour donner à City les trois points.

Glasgow City reste à deux points d’avance en tête du classement face aux Rangers qui sont les prochains pour Hibernian lors de la finale de la Sky Sports Cup dimanche.

Glasgow Femmes 0-10 Rangers

Les Rangers se dirigent vers cette finale de la Sky Sports Cup après avoir obtenu les trois points contre Glasgow Women.

Malgré un gros match à venir, les Rangers ont sorti un solide onze de départ et menaient 8-0 à la pause.

Nicola Docherty a marqué le premier but après seulement trois minutes, ouvrant les vannes à Alliance Park.

Colette Cavanagh a réussi un triplé à la maison tandis que le doublé de Lizzie Arnot, ainsi que les buts de Kathryn Hill et Kirsty Howat ont donné aux visiteurs une énorme avance à la mi-temps.

Docherty a obtenu son deuxième du match après la pause pour porter le score à 9-0 avant que Lisa Martinez ne complète le score pour le Gers.

Le résultat laisse les Glasgow Women toujours sans point cette saison, tandis qu’à l’autre bout, les Rangers, champions en titre, restent dans la course au titre à la deuxième place derrière Glasgow City.

Celtique 7-0 Dundee United

Le Celtic reste à trois points de la première place après une victoire catégorique sur Dundee United au stade Excelsior.

Tout potentiel de choc a été rapidement écarté alors que le Celtic menait 1-0 après trois minutes grâce à la meilleure buteuse de la SWPL, Clarissa Larisey.

L’équipe locale menait alors 3-0 après 24 minutes grâce à des buts de Shen Mengyu et Amy Gallacher.

Mengyu a réussi son tour du chapeau avant la fin, ainsi que des buts en seconde période de Tiree Burchill et Maria McAney.

Alors que le Celtic reste un point derrière les Rangers et deux plus loin derrière Glasgow City, United est neuvième.

Aberdeen 1-1 Spartiates

Managerless Aberdeen s’est déplacé à moins d’un point du football SWPL garanti la saison prochaine avec un match nul à domicile contre les Spartans.

Francesca Ogilvie a donné l’avantage aux hôtes avec 40 minutes au compteur alors que les Dons cherchaient à remporter des victoires consécutives pour la première fois cette saison.

Cependant, Louise Mason avait d’autres idées puisque sa frappe à longue distance n’a amené les deux équipes à égalité que trois minutes plus tard.

Aberdeen n’est plus qu’à un point de Hamilton Academical en 10e et à deux points de Dundee United en neuvième, tandis que les Spartans ont trois points d’avance sur United et deux points sur une place dans le top six.

Cœur du Midlothian 5-0 Hamilton Academical

Hearts s’est assuré de rester quatrième de la SWPL avant la nouvelle année avec une victoire confortable sur Hamilton Academical, gâchant le 200e match de Gary Doctor en charge des visiteurs.

Georgia Timms a ouvert le score avec 13 minutes au compteur, battant Chloe Nicolson au ballon et terminant bien après un centre d’Erin Rennie.

Timms est ensuite devenu fournisseur, donnant généreusement le ballon à Cailin Michie après avoir contourné Nicolson.

Les 22 dernières minutes du match ont vu Hearts obtenir un doublé de Katie Rood, tandis que Jennifer Smith a marqué entre ces buts pour sceller une victoire catégorique.

Les cœurs passent à 22 points et ne peuvent être rattrapés par personne en dessous d’eux avant au moins 2023, cependant, Hamilton est à quatre matchs sans point et aura un œil sur Aberdeen qui n’a plus qu’un point de retard.