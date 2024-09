SWOT de l’adversaire de NC State : Louisiana Tech

Louisiana Tech se rend à Raleigh ce samedi pour un coup d’envoi à midi contre les Wolfpack. Apprenons à les connaître.

Louisiane Tech

Points forts

Il est difficile d’avoir une idée précise de l’état d’esprit des Bulldogs puisqu’ils n’ont joué qu’un seul match et ont ensuite bénéficié d’une semaine de repos, mais ce match s’est soldé par une victoire 25-17 contre Nicholls State au niveau FCS. Il y a certainement quelques éléments que nous pouvons tirer de cet effort.

Comme Steven l’a noté dans son aperçu de LaTech, les Bulldogs ont été à peu près aussi mauvais en défense de course en 2023 que vous le trouverez. Lors du match d’ouverture de la saison, ils ont limité leur adversaire à 94 yards sur 31 courses après ajustement pour les sacks. Maintenir un adversaire à un peu plus de 3,0 yards/course est une grande amélioration pour LaTech. Les Bulldogs ont également limité les Colonels à seulement 200 yards d’attaque totale dans le match tout en n’autorisant que 3 conversions sur 16 troisièmes essais. C’est un travail solide quel que soit l’adversaire.

La ligne offensive des Bulldogs est un groupe expérimenté et nombreux, les cinq titulaires étant des joueurs de quatrième année. Le côté gauche de la ligne est particulièrement imposant, les deux joueurs mesurant plus de 1,95 m et pesant 155 kg. Ils ne devraient pas se laisser bousculer.

Faiblesses

Bien sûr, avoir des difficultés avec une équipe FCS n’est pas un bon indicateur pour une équipe FBS (demandez-moi comment je le sais). Au moins avec le match de NC State contre Western Carolina, les Wolfpack ont ​​pu prendre leurs distances face aux Catamounts en fin de match.

LaTech a perdu le ballon 5 fois (3 interceptions, 2 échappés) lors du match contre Nicholls State, tout en commettant 7 pénalités. L’équipe de l’année dernière était parmi les pires du pays en termes de marge de perte de balle avec un total de -9 sur la saison. Ils étaient également à égalité au 105e rang national avec 6,8 pénalités par match.

La défense secondaire des Bulldogs manque de taille, avec Demarcus Griffin-Taylor (5’9, 166 livres) à un poste de coin et Cedric Woods (5’11, 185 livres) à l’autre. Woods a cependant beaucoup d’expérience, avec 34 départs en carrière à son actif. Griffin-Taylor ne fera que son 5e départ en carrière samedi. Les safeties Blake Thompson (6’1, 191) et Michael Richard (5’11, 178) ont un total combiné de 8 départs en carrière.

Opportunités

Il y avait 26 joueurs de LaTech qui ont fait leurs débuts dans le programme lors de leur match d’ouverture. Bien que je sois sûr que le staff technique a utilisé la semaine de congé au mieux de ses capacités, ce n’est toujours pas une équipe qui a eu assez de temps pour se souder. NC State devrait être capable d’utiliser une combinaison de différents looks et mouvements avant le snap contre les Bulldogs, en mettant l’accent sur les capacités de communication à différents niveaux du terrain pour trouver des failles.

Pour en revenir à cette défense de course, il y aura de nombreuses occasions de la tester samedi après-midi. Un nouveau coordinateur défensif dirige le spectacle (Jeremiah Johnson de Northern Iowa), et comme les fans de l’État le savent, l’homme qui appelle les jeux peut avoir un impact considérable.

L’attaque de LaTech a vécu sur de gros jeux lors de son premier match de la saison, avec 173 de ses 386 yards obtenus sur seulement cinq jeux. Leurs deux QBs combinés n’ont réussi que 16 passes sur 32. Si NC State peut limiter les gros jeux et forcer les Bulldogs à produire continuellement des yards positifs par jeu, les chances pencheront considérablement en faveur des Wolfpack.

Anecdotes

Oubliez les menaces, passons à quelques faits anecdotiques (triviaux ?).