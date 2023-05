‘Sword play’ fait partie de la représentation extérieure de Shakespeare du théâtre Joliet ce week-end – Shaw Local

Les fans de films d’action ne voudront pas manquer une production en direct de Shakespeare ce week-end au parc et théâtre du bicentenaire Billie Limacher à Joliet.

Oui, vous avez bien lu.

C’est parce que « Coriolanus » – la pièce de la troisième édition annuelle de Shakespeare & Art in the Park – mettra en scène des soldats romains en pleine scène de combat, a déclaré Lori Carmine, directrice du parc.

« Ian Emerson et Matt Doge sont des chorégraphes de combat certifiés », a déclaré Carmine. « Donc, ils enseignaient à tout le monde … donc quiconque aime les films d’action va être diverti. »

Dodge, ainsi que Jake Thomas, sont des passionnés locaux de Shakespeare qui dirigent et dirigent les productions Shakespeare & Art in the Park, a déclaré Carmine.

« Ils essaient quelque chose de nouveau cette année, une version plus traditionnelle de Shakespeare, se déroulant dans la Rome antique », a déclaré Carmine. «Et ils jouent à l’épée. Nous avons donc également les coordinateurs de combat.

« Tous ceux qui aiment les films d’action seront divertis. » — Lori Carmine, gestionnaire du parc, Billie Limacher Bicentennial Park and Theatre

Carmine a déclaré qu’une représentation de Shakespeare est très différente du théâtre musical.

« Il y a plus d’attention, beaucoup plus d’attention, sur la langue », a déclaré Carmine. « Shakespeare est juste connu pour avoir de si bonnes relations avec ses personnages. Les personnages sont intemporels, c’est pourquoi ils ont duré plus de 500 ans. Les gens ne changent pas; les gens sont en relation les uns avec les autres.

Carmine a déclaré que, dans le théâtre musical, les chansons et la musique – leur rythme, leur rythme et leur tempo – fournissent une partie de la caractérisation. Mais lorsque les acteurs de Shakespeare se plongent dans les personnages, ils doivent se plonger dans les répliques, a déclaré Carmine.

« Shakespeare a un rythme et un rythme », a déclaré Carmine, « mais tout cela dépend beaucoup de l’acteur. »

Carmine a déclaré que le cadre du parc est magnifique, que des concessions sont disponibles, que le stationnement est gratuit et que des artistes locaux exposeront et vendront leurs œuvres.

« Et c’est gratuit », a déclaré Carmine. « Pourquoi personne ne voudrait-il pas sortir ? »

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Shakespeare et l’art dans le parc

QUAND: 19h jeudi, vendredi et samedi, (ouverture 18h) et 14h dimanche

OÙ: Parc et théâtre du bicentenaire Billie Limacher, 201 W. Jefferson St. Joliet

ETC: Bar payant et concessions légères disponibles à l’achat. Pas d’alcool extérieur autorisé. Des artistes locaux exposeront et vendront des œuvres sur divers supports. Apportez des couvertures ou des chaises pour vous asseoir sur la pelouse extérieure près du pavillon. La représentation se déplace vers le théâtre intérieur en cas de mauvais temps. Parking gratuit.

INFO: Appelez le 815-724-3761 ou visitez BicentennialPark.org.