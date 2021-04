BROOKLYN, NY – DMX est sorti comme une icône: famille, amis et collègues artistes se sont réunis pour rendre hommage au légendaire rappeur lors de son service commémoratif samedi.

Le Barclays Center de Brooklyn, New York, qui regorgeait généralement de fans de basket-ball ou de spectateurs, a organisé une sombre célébration de la vie du regretté rappeur. Des membres de la famille et des amis masqués ont honoré sa vie avec un public réduit d’environ 200 personnes sur le site, qui peut accueillir jusqu’à 19000 personnes. Les mélodies du Sunday Service Choir de Kanye West ont inondé l’arène, faisant trembler ses murs.

Les artistes, la famille et les amis sont montés sur scène pour reconnaître l’impact du rappeur des Ruff Ryders sur leur vie. Des membres du label de musique Ruff Ryders comme Eve, Swizz Beatz, Drag-On et le membre fondateur Joaquin « Waah » Dean ont partagé le micro pour exprimer des mots de gratitude et des leçons qu’il leur a enseignées.

« Merci pour l’énergie que tout le monde a apportée ici aujourd’hui, pour célébrer à quel point nous savons tous que DMX était formidable, (et) ce qu’il a laissé derrière », a déclaré le rappeur Eve, au bord des larmes. « C’est si dur, vous tous. Il reposera en puissance, reposera dans l’amour, mais surtout il reposera en paix. »

Dire au revoir au DMX:Les services commémoratifs du rappeur légendaire seront diffusés sur YouTube, BET ce week-end

Swizz Beatz a envoyé un message poignant.

« Je souhaite juste que tous ces gens se présentent pour lui quand il était ici », a déclaré le producteur de « Ruff Ryders ‘Anthem ». « Il avait besoin de tout le monde quand il était ici, nous avons appris à nous célébrer pendant que nous sommes ici. »

Nas, qui a joué aux côtés de DMX dans le film « Belly » en 1998, est monté sur scène en disant que c’était « un honneur d’être ici » mais aussi « c’est un triste jour ».

Hip-hop, famille, addiction et foi:Paroles et citations les plus emblématiques de DMX

Les fans se rassemblent à l’extérieur pour honorer le DMX avec de la musique et des célébrations

Au milieu des barricades de la police à l’extérieur, la zone a été remplie samedi d’affection et de respect du public pour le regretté DMX, décédé le 9 avril après avoir subi une crise cardiaque. Le rugissement des moteurs de moto s’est mélangé avec les bruits sourds des chansons à succès du rappeur comme « What’s My Name », « Party Up (Up in Here) » et « Ruff Ryders ‘Anthem ».

Des fans de toute la région et même d’aussi loin que la Floride sont venus montrer leur soutien. Meia Parker, fan de « die hard », qui s’est présentée dans une chemise à l’aérographe faite à la main avec le visage du rappeur étalé sur le devant, a déclaré que chez elle, DMX « était de la famille ».

«Je me souviens que la chanson préférée de ma grand-mère était« Party Up ». Elle diffusait cette chanson tous les vendredis après son retour à la maison après avoir encaissé son chèque », a déclaré Parker. « C’était sa chanson. »

«Tout le monde a une histoire X»:La légende du rap DMX se souvient des New-Yorkais locaux

Avant que le mémorial ne commence à l’intérieur de l’arène, un camion monstre géant avec certains des amis les plus proches de DMX accrochés par les vitres latérales est venu se faufiler derrière des escortes en moto jouant à « What’s My Name ». Les portes du camion indiquaient «Long Live DMX». Le cercueil rouge brillant de DMX avec des poignées en platine et des logos Ruff Ryders estampés sur le devant montait à l’arrière du camion étroitement attaché au lit.

« Quand ce cercueil rouge est arrivé, j’ai pleuré », a déclaré Parker. «Je le chassais comme une petite fille chassant un camion de crème glacée avec son dernier dollar. Ecoute, je l’ai ressenti.

Nécrologie:La légende du rap DMX, une icône de la scène hip-hop des années 90 et 2000, décède à 50 ans après une crise cardiaque

Les motocyclistes de Ruff Ryder ont rempli le ciel ensoleillé de New York d’un épais nuage de fumée. Ils ont lancé des moteurs, portant des casques métalliques et noirs brillants, des gilets en cuir noir et des bottes épaisses. Les coureurs ont participé à une randonnée au départ de Yonkers, New York, et ont emmené leur caoutchouc sur l’autoroute jusqu’à l’avant du Barclays Center.

En approchant de la salle, ils ont fait connaître leur présence, accélérant leurs moteurs, se livrant finalement à la voix du DMX sur les haut-parleurs. C’était une symphonie de grognements de gravier.

Un arrangement floral disposé dans la formation de l’emblème « X » du rappeur se tenait sur ce qui semblait être un sol sacré dans les zones délimitées de l’arène. Au-dessus, comme un halo sur le dôme des Barclays, se trouvait une photo de DMX avec des ailes d’ange à côté de sa citation:

« Nous avons chacun une étoile, tout ce que nous avons à faire est de la trouver. Une fois que vous l’aurez fait, tous ceux qui la verront seront aveuglés. »

Les services commémoratifs ont été diffusés en direct sur la page YouTube officielle de DMX pour le public. BET organisera également une célébration à domicile, « BET se souvient DMX », pour commémorer la vie du rappeur. Selon un communiqué de presse, l’événement sera diffusé et diffusé par BET dimanche, à partir de 14h30 HNE / 11h30 HNP. Après le programme, le réseau diffusera des films et des documentaires mettant en vedette DMX pour lui rendre hommage.

« L’un des hommes les plus forts que j’ai connus »:L’ex-femme de DMX, Tashera Simmons, rend hommage au rappeur pour son 50e anniversaire