Swizz Beatz et Timbaland règlent le procès de Verzuz avec Triller

Swizz Beatz et Timbaland règlent leur récent procès contre Triller concernant les paiements d’acquisition de la vente de Verzuz à la société.

Les cerveaux de Verzuz, Swizz Beatz et Timbaland, ont poursuivi Triller en août après avoir vendu l’entreprise à la plateforme de médias sociaux un an et demi auparavant. Lorsque Triller a acheté Verzuz, ils ont accepté de payer 18 millions de dollars d’ici la fin mars 2022 et 1 million de dollars supplémentaires chaque mois pendant 10 mois. Dans leur procès, Swizz et Timbaland ont affirmé qu’ils n’avaient jamais reçu leur argent et qu’ils avaient plutôt reçu quelques paiements qui auraient été en retard. Cela a incité le duo à réclamer leur argent de l’acquisition.

Hier, toutes les parties ont révélé que le procès avait conclu un accord de règlement concernant les retards de paiement.

“VERZUZ a toujours été une plate-forme créée par les artistes, pour les artistes et avec le peuple”, ont déclaré Swizz et Timbaland dans un communiqué. “Nous sommes heureux de parvenir à un accord à l’amiable avec Triller et de continuer à offrir aux fans la musique et la communauté qu’ils ont appris à connaître et à aimer de la marque.”

La portée du règlement a été révélée, mais les deux parties ont confirmé que la propriété accordée aux artistes impliqués dans Verzuz sera augmentée. Bien sûr, Triller a publié sa propre déclaration minimisant également le procès.

« Verzuz et Triller seront toujours un endroit sûr et un débouché pour les créateurs et leur art. Rien ne changera cela », déclare Bobby Sarnevesht, président exécutif et cofondateur de Triller. “Les créateurs ont commencé cela et continueront à le construire. C’est un moment victorieux dans la relation Triller et VERZUZ alors que nous marchons ensemble vers les marchés publics. Restez à l’écoute.”

Puisque toutes les parties sont maintenant en paix, nous pouvons supposer qu’un Verzuz se dirige bientôt vers nous.