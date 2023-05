Swizz Beatz dit qu’Alicia Keys ne se soucie pas de Virgil Maybach

Alicia Keys est devenue virale pour avoir été l’une des premières à recevoir les 500 000 $, Virgil Abloh Maybach, cependant, mais Swizz Beatz partage que sa femme n’est pas trop impressionnée par la voiture.

Après le décès prématuré du designer et architecte Virgil Abloh, l’un des derniers cadeaux qu’il a laissés au monde était une somptueuse Mercedez Benz Maybach de 500 000 $.

Le véhicule rare est rapidement devenu l’un des biens les plus recherchés de Mercedez en raison de son style unique. L’une des premières personnes à avoir reçu la voiture coûteuse était Alicia Keys via son mari wizz Swizz Beatz qui a acheté la berline bicolore pour son anniversaire.

Manifestement enthousiasmé par l’idée d’acheter un Project Maybach s650 pour sa femme, Swizz a publié des photos du moment où la chanteuse a été surprise par le cadeau coûteux.

Récemment, cependant, Swizz a déclaré à la légende de la radio Angie Martinezqu’Alicia n’est pas trop impressionnée par le cadeau coûteux, elle est juste beaucoup trop polie pour le dire.

Selon Swizz, la voiture est complètement trompée mais toujours chez le concessionnaire. Il a ajouté qu’il pensait que sa femme avait l’impression qu’elle attirerait trop l’attention sur elle-même en conduisant la voiture.

« Je sais qu’elle pensait déjà comme ‘est-ce qu’ils vont être sur moi si j’amène les enfants à l’école là-dedans?’ Est-ce que les gens vont savoir comment je bouge ? comme [I’m sure] elle commence[ed] penser comme ça avec ça. Elle est [was just] étant très poli.