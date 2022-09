SAVANNA – Switchback, un groupe de renommée nationale, se produira lors du prochain concert du Savanna Museum & Cultural Center, 406 Main, le vendredi 23 septembre à 19h30.

“Switchback est célèbre pour ses beaux talents à combiner la musique des racines américaines avec la musique celtique. Nous sommes tellement chanceux que ce duo fasse une apparition au musée de Savanna », a déclaré Juliene McCormick, coordonnatrice des événements.

« Un groupe local, Swanny Connection, dirigera Switchback pour une merveilleuse soirée de musique inoubliable, a déclaré McCormick. “Il n’y a pas de frais d’admission, mais tous les dons sont grandement appréciés au musée à but non lucratif et doté de bénévoles.”

McCormick a déclaré que 10 $ par personne est le don suggéré. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du musée à l’adresse savannamuseum.org et le Facebook est Savanna Museum & Cultural Center.