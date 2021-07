Swiss Super Fan reçoit des vols en classe affaires et d’autres avantages pour regarder le match de quart de finale Suisse vs Espagne

Le peuple suisse n’oubliera jamais la bataille palpitante qui a donné aux champions du monde français un billet aller-retour du Championnat d’Europe en cours. Le match a été l’une des batailles les plus excitantes de l’Euro 2020, alors que les Nati ont réussi un énorme bouleversement contre les Blues alors qu’ils s’imposaient 5-4 aux tirs au but pour se qualifier pour les quarts de finale. Alors qu’il s’agissait de montagnes russes pour des millions de fans de football, un fan suisse est devenu une sensation virale après que les caméras du stade ont zoomé sur ses émotions éclectiques en regardant son équipe battre la France dans le tournoi continental. Cela ne s’arrête pas là, car le fan suisse reçoit désormais une multitude d’offres de la part de bon nombre d’entreprises et d’institutions de son pays et d’ailleurs.

Le super fan suisse identifié comme Luca Loutenbach, qui a été vu crier et grimacer pendant le match, se verrait désormais offrir des vols gratuits en classe affaires. Le premier à l’avoir contacté a été la principale compagnie aérienne de son pays, Swiss Air, qui lui a proposé des vols aller-retour payants en classe affaires vers Saint-Pétersbourg pour voir son pays affronter l’Espagne en quart de finale de l’Euro 2020 vendredi, selon une publication espagnole. Marca signalé.

Comme mentionné précédemment, cela s’améliore, car la marque de boissons Red Bull a également pris contact. Pendant ce temps, le gouvernement suisse souhaite qu’il soit impliqué dans leur campagne de vaccination contre le COVID-19 et en plus de cela, l’Office suisse du tourisme lui offre une pause détente après la course émotionnelle de l’Euro 2020.

Il a également dit « d’accord », selon le journal suisse Blick. Alors qu’il pleut des offres pour le fan le plus célèbre du monde, il est surprenant de savoir que Loutenbach n’était pas tout de suite conscient de l’ampleur du phénomène qu’il était devenu. Il a déclaré à la publication qu’il n’avait aucune idée des images car son téléphone n’avait aucune réception à Bucarest et qu’il ne l’a découvert qu’après le match.

« Je n’avais pas de réseau pendant le match », a-t-il déclaré au tabloïd. « Mais certains fans autour de moi étaient connectés à Internet et ont rapidement compris ce qui se passait », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, Loutenbach ne s’enrichira peut-être pas de sa célébrité, mais cet été, il semble qu’il va passer de bonnes vacances.

