Swiss mull bien-être animal, les pensions des femmes dans les votes du week-end

GENÈVE — La Suisse se demande s’il convient d’améliorer les conditions de vie de son bétail et si les femmes devraient travailler un an de plus avant d’avoir droit à l’intégralité des prestations du régime public de retraite. Les électeurs suisses ont voté dimanche lors de l’un des référendums réguliers de leur pays sur un certain nombre de propositions, dont une présentée par des groupes soucieux de l’environnement qui mettrait un terme à «l’élevage intensif» – où les animaux sont souvent confinés dans des espaces restreints – et exigerait plus d’humanité conditions de vie pour eux.

Le parlement et l’exécutif suisses s’opposent tous deux à la mesure, insistant sur le fait qu’elle fera grimper les prix et que les « animaux de production » sont déjà bien protégés et bien traités en Suisse.

Ils soutiennent également que cela causerait des maux de tête administratifs en interdisant l’importation de produits qui ne répondent pas aux normes suisses et nécessitent des inspections à l’étranger. Cela pourrait avoir un impact sur n’importe quel produit alimentaire – comme le célèbre fromage et chocolats suisses – qui comprend des produits d’origine animale.

Les partisans insistent sur le fait que la mesure est nécessaire pour garantir que le bétail est maintenu dans de bonnes conditions de vie – comme avec des excursions régulières à l’extérieur, un espacement approprié dans les cages ou d’autres espaces de confinement – ​​et est soumis à des méthodes d’abattage sans cruauté.

L’année dernière, quelque 80 millions d’animaux ont été engraissés et abattus en Suisse, soit une augmentation de près de 50 % par rapport à la génération précédente.

Des sondages récents ont montré qu’une majorité d’électeurs soutenaient initialement l’idée, mais ils ont depuis commencé à s’y opposer, en partie à cause de la résistance des éleveurs qui soutiennent que la mesure serait difficile à mettre en œuvre.

Selon le plan, s’il est approuvé, les législateurs auraient trois ans pour aplanir les règles, et les fermes auraient jusqu’à 25 ans pour s’adapter, par exemple en construisant de nouvelles installations conformes aux nouvelles normes. Les partisans insistent sur le fait que la mesure n’affecterait que les installations de production de taille industrielle

Les électeurs examineront également dimanche une proposition de réforme du système de retraite suisse en vertu de laquelle les femmes seraient tenues de travailler une année supplémentaire, jusqu’à l’âge de 65 ans, avant de pouvoir prétendre à des prestations de retraite à taux plein. Les hommes doivent déjà travailler jusqu’à 65 ans pour bénéficier de tous les avantages.

Cela fait partie d’une réforme déjà adoptée par le Parlement, mais nécessitant l’approbation des électeurs, qui impliquerait également d’augmenter la taxe sur la valeur ajoutée du pays pour aider à reconstituer les fonds du système de retraite. Les responsables affirment que le nombre de retraités augmente plus rapidement que le nombre de personnes actives.

De telles mesures sont considérées comme nécessaires pour consolider le fonds de pension soutenu par l’État au cours de la prochaine décennie, alors que les baby-boomers prennent de plus en plus leur retraite et que les gens vivent plus longtemps, en particulier les femmes qui ont une espérance de vie plus élevée que les hommes.

Les sondages montrent que la question a creusé un fossé entre les sexes.

Le gouvernement est favorable à la réforme, et les sondages montrent également qu’une majorité d’électeurs la soutiennent, au motif que les femmes – qui sont depuis longtemps confrontées à l’inégalité sur le lieu de travail en Suisse – ont fait des progrès ces dernières années.