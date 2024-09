Swiping for BFFS : les applications de rencontres peuvent-elles guérir l’épidémie de solitude

Photo de Getty Images

Contenu de l’article Rien n’est aussi solitaire que d’avoir la possibilité de se connecter avec presque n’importe qui dans la paume de sa main et de se sentir toujours isolé et seul – et pourtant, c’est une réalité pour beaucoup d’entre nous.

Contenu de l’article Nous sommes au milieu de ce que les experts appellent une épidémie de solitude. Selon l’American Psychiatric Association (APA), 30 % des adultes ont ressenti un sentiment de solitude au moins une fois par semaine au cours de l’année écoulée. Alors, vers où les gens se tournent-ils pour établir des liens humains ? Il s’avère que les applications de rencontres et l’IA. L’application de rencontres Flirtini a interrogé ses membres et a découvert qu’avec 1 adulte sur 10 qui utilise des applications de rencontres pour rencontrer de nouveaux amis, 52 % des adultes ont passé du temps à discuter avec l’IA pour lutter contre la solitude. « Les applications de rencontres sont appelées « rencontres » pour une raison, mais tout comme dans la vraie vie, vous pouvez également nouer des liens significatifs qui se transforment en amitiés. En fait, de nombreux adultes se tournent vers les applications de rencontres avec exactement cette intention », explique Anastasiya Pochotna, experte interne en matière de rencontres et de relations chez Flirtini.

Contenu de l’article En tant qu’immigrée travaillant à domicile, Pochotna a eu du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Utiliser des applications de rencontres pour se faire des amis a fonctionné pour elle. « En fait, l’une des personnes que j’ai rencontrées via une application de rencontres a fini par devenir l’un de mes amis les plus proches et a même été le témoin de mon mariage », avoue-t-elle. Même s’il est agréable de penser que des amitiés saines peuvent naître d’applications de rencontres – un environnement dans lequel vivent également des selfies torse nu et des hommes de 65 ans prétendant avoir 42 ans – ma première pensée est que l’utilisation d’applications de rencontres spécifiquement pour trouver des amis est une recette pour le désastre. (et ne me lancez même pas sur les implications de se lier d’amitié avec l’IA). À moins que l’application ne soit spécifiquement destinée à rencontrer des amis platoniques, comme Bumble BFF, je préfère séparer l’Église et l’État – ou dans ce cas, ma vie amoureuse et mes amitiés. J’utilise des applications de rencontres pour trouver des personnes avec qui sortir. Quand je vois quelqu’un « juste à la recherche d’amis », la sonnette d’alarme se déclenche et je suppose qu’il est malhonnête.

Contenu de l’article Si vous utilisez des applications de rencontres pour vous faire des amis, la transparence est la clé. Pochotna déclare : « La plupart des applications de rencontres vous permettent de spécifier ce que vous recherchez lors de votre inscription, et vous pouvez également ajouter ces informations à votre profil. » Utilisez également ces fonctionnalités de manière éthique. « Assurez-vous simplement de ne pas utiliser un profil « à la recherche d’amis » comme prétexte pour rechercher des relations amoureuses ou sexuelles : cela ne mènerait qu’à des interactions frustrées et déçues », dit-elle. D’après mon expérience, les applications de rencontres sont déjà assez frustrantes sans ajouter la recherche d’amis. De plus, mon instinct me dit que la solution à notre solitude collective ne sera pas trouvée en passant plus de temps à regarder nos téléphones. Si vous avez du mal à vous faire des amis en tant qu’adulte, voici cinq façons éprouvées de trouver de l’amitié et une communauté sans utiliser d’applications de rencontres ou d’IA comme ailier.

Contenu de l’article 1. Demandez à être installé. Lorsque j’ai emménagé en ville pour la première fois, j’ai demandé à des amis s’ils connaissaient d’autres femmes célibataires à qui je pourrais être présenté. Cela peut sembler étrange de demander à avoir des « rendez-vous entre amis », mais cela en vaut vraiment la peine. J’ai rencontré des femmes fantastiques qui (surprise, surprise) cherchaient également à rencontrer de nouveaux amis partageant les mêmes idées. 2. Rejoignez une salle de sport ou un club de course. Trouvez une salle de sport ou un studio de fitness qui implique un certain niveau d’interaction. Par exemple, des cours de fitness en petits groupes, un studio de yoga proposant des événements communautaires ou un club de course, de marche ou de randonnée. Et n’ayez pas peur de porter une combinaison : mon amie a rencontré une communauté extraordinaire lorsqu’elle a rejoint un club de natation en eau froide. 3. Trouvez un bar sportif local – ou similaire. Les bars sportifs ont tendance à être assez interactifs et vous rencontrerez forcément quelqu’un qui aime votre équipe préférée. Si vous êtes comme moi et que votre définition du « sport » consiste à vous gaver d’une saison complète de RuPaul’s Drag Race, recherchez des bars dans votre région qui proposent des soirées de visionnage hebdomadaires ou des soirées quiz.

Contenu de l’article 4. Rejoignez une communauté en ligne. Même si le but est finalement de passer moins de temps sur votre téléphone, ne négligez pas les groupes Facebook et les chaînes Discord. Par exemple, mon podcast préféré possède un groupe Facebook qui organise régulièrement des rencontres à travers le monde. 5. Soyez à l’aise avec le fait d’être mal à l’aise. Admettre à vous-même et aux autres que vous êtes seul nécessite un niveau de vulnérabilité qui peut être inconfortable au début. L’astuce consiste à ressentir l’inconfort et à le faire quand même. Que vous recherchiez l’amour ou votre nouveau meilleur ami, cela commence par poser votre téléphone – même temporairement – ​​pour voir ce que le monde a d’autre à offrir.

