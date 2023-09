Swiper, pas de balayage ! Des renards rusés se servent des balles de golf sur les parcours de Thunder Bay

Les golfeurs ont de nombreux soucis à se faire sur le parcours. Il y a des obstacles, des pièges à sable et des obstacles d’eau sur le parcours.

Et à Thunder Bay, en Ontario, il faut aussi s’inquiéter des renards.

Bien que la faune ne soit pas vraiment un spectacle rare sur les parcours Chapples et Strathcona de Thunder Bay, les renards s’amusent encore plus cette année en volant des balles de golf et en s’enfuyant avec elles.

James Nixon, 10 ans, est un golfeur qui a vécu personnellement ces pitreries.

« Je l’ai vu repartir avec ma balle dans la bouche », a déclaré Nixon, parlant d’une récente rencontre à Chapples. « Il n’était pas là où je tournais, il était juste à côté de la forêt. »

Ce n’était pas la première rencontre de Nixon avec un renard sur les liens. En fait, c’était la deuxième fois qu’il se faisait glisser le ballon cette année, et il y a également eu une rencontre la saison dernière.

Le golfeur de Thunder Bay, James Nixon, 10 ans, s’est fait voler trois balles de golf par des renards au cours des deux dernières saisons de golf. (Mary-Jean Cormier/CBC)

Mais il y a de bonnes nouvelles ici, a déclaré Pat Berezowski, superviseur du golf de la ville : il n’y a pas de coup de pénalité pour les golfeurs lorsqu’un renard vole leur balle.

« Je pense qu’il s’agit plutôt de laisser tomber le ballon le plus près possible de l’endroit où il a été laissé », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que ce soit une balle perdue. »

C’est une bonne nouvelle pour les golfeurs de la ville, car Nixon n’est pas le seul à rencontrer les renards voleurs.

« J’en ai fait l’expérience une fois ici, au numéro quatre de Chapples, où j’étais avec un groupe », a déclaré Berezowski. « Ils ont frappé un coup de départ jusqu’au green et bien sûr, l’un des plus jeunes kits de la famille est sorti et jouait avec la balle de golf quand elle a atterri, puis il l’a prise. »

« Nous en avons été un peu surpris », a-t-il déclaré. « Je pense que les golfeurs se demandent davantage quelles sont les règles pour contourner cela. Mais oui, c’est plutôt sympa quand on le voit, mais pas tellement amusant quand ils prennent votre balle. »

Berezowski a déclaré qu’une autre situation similaire avait été publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques années.

Pat Berezowski, superviseur du golf de Thunder Bay, a déclaré avoir vu un renard voler une balle alors qu’il jouait au golf à Chapples. (Mary-Jean Cormier/CBC)

« Un homme jouait le sixième trou à Strathcona et il y avait en fait un renard assis au fond du trou qui attendait qu’il lâche le putt dans la coupe », a-t-il déclaré. « Une fois qu’il a fait cela, le renard a sorti le ballon de la coupe et est parti avec le ballon. »

« Ce sont des animaux très confiants. »

Nixon a déclaré que dans son cas, l’incident avait provoqué beaucoup de rires parmi lui et ses copains de golf.

« Je pense qu’il en a une collection, ou qu’il les mange », a déclaré Nixon.