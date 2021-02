L’ex de Travis Barker semble avoir essuyé un autre coup sur Kourtney Kardashian malgré le fait qu’elle insiste sur le fait qu’elle est heureuse pour eux.

Le batteur de Blink-182 et la star de Keeping Up With The Kardashians ont récemment rendu public leur romance après des semaines de spéculation.

Ils étaient amis et voisins depuis des années avant que les choses ne deviennent romantiques.

La semaine dernière, Page Six a rapporté que le mannequin Shanna, qui partage les enfants de l’Alabama, 15 ans, et Landon, 17 ans, avec Travis, a déclaré qu’elle était heureuse pour le couple.

Elle a dit à un paparazzo à l’extérieur de LAX: « C’est mon ami et coparental, et je veux qu’il soit heureux et si être avec elle le rend heureux, et qu’elle est heureuse, je suis heureux pour eux deux honnêtement. »







Le jeune homme de 45 ans a également semblé suggérer que Travis pourrait survivre à de nombreux autres petits amis et maris Kardashian qui sont venus et repartis, disant: « Il peut gérer ce drame Kardashian. »

Mais maintenant, Shanna, qui était mariée à Travis de 2004 à 2008, semble avoir pris un deuxième coup à Kourtney.

Elle a partagé un mème sur son histoire Instagram qui disait: « Arrêtez de vous plaindre de votre vie. Il y a des gens qui sortent avec votre ex. »

Elle a ajouté un emoji riant ainsi qu’un clin d’œil avant de le partager avec ses fans.







Le premier coup supposé est venu quand Shanna a aimé un commentaire d’un fan, qui a écrit: « Shhhhiiiii que large n’a rien sur vous. Travis a rétrogradé énormément »

Shanna, qui est également maman d’Atiana, 21 ans, sort maintenant avec Matthew Rondeau, 28 ans.

Kourtney, 41 ans, qui partage les enfants Mason, 11 ans, Penelope, huit ans, et Reign, six ans, avec l’ex Scott Disick, serait très heureux avec Travis, 45 ans.

« Kourtney est très contente de Travis. Elle voulait confirmer leur relation car c’est quelque chose de positif », a partagé une source avec PEOPLE.







« Elle a été célibataire pendant un moment et ne s’attendait pas à ce que leur relation devienne romantique. »

L’initié a ajouté: « Elle se sent très chanceuse. Elle adore passer du temps avec Travis. »

Et on pense déjà que Travis a l’approbation de la célèbre famille de Kourtney.

Une source a précédemment déclaré à la publication: « Il l’aimait depuis longtemps et elle est juste devenue plus ouverte à l’idée. C’est un gars bien et un père vraiment génial.

« Sa famille et ses amis l’aiment tous vraiment. Leurs enfants s’entendent tous aussi, ce qui est adorable. »