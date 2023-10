Les crimes impliquant des couteaux et des objets tranchants ont considérablement augmenté à Swindon pour l’année d’avril 2022 à mars 2023, a révélé un rapport.

Les données de la police montrent que la ville a enregistré 292 infractions au cours desquelles un couteau a été utilisé au cours des 12 mois, ce qui représente quatre crimes supplémentaires par mois.

Cela se compare à 161 crimes au couteau en 2021, 119 en 2020 et 147 en 2019.

Le commissaire à la criminalité de la police (PCC) a recruté un Coordonnateur des services de lutte contre la violence grave pour aider à lutter contre la criminalité au couteau.

Les membres du comité de surveillance et d’examen du conseil d’arrondissement de Swindon ont reçu le 16 octobre un rapport sur les crimes violents dans l’arrondissement par le directeur de la santé publique, le Dr Steve Maddern.

Selon le rapport, les délits de possession à Swindon ont également augmenté, en moyenne de cinq délits supplémentaires par mois.

« L’un des principaux thèmes émergents mis en évidence dans les données du partenariat est la question de la violence chez les jeunes et ses liens avec la culture des gangs, près de la moitié de tous les suspects, soit 48 %, ayant moins de 25 ans », indique le rapport.

« Les hommes âgés de 16 à 25 ans étaient les plus susceptibles d’être victimes d’homicides au couteau et de quasi-homicides. »

Le gouvernement a présenté en janvier un projet de loi qui donne mandat aux conseils de travailler avec d’autres organismes publics pour tenter de faire face aux violences graves.

En juin, le bureau du commissaire à la criminalité de la police du Wiltshire a nommé un poste de coordinateur des tâches de violence grave, chargé de développer une compréhension approfondie de la violence grave.

Ce poste, financé par le ministère de l’Intérieur, implique de travailler avec les parties prenantes pour tenter de réduire le risque de violence grave dans la région.

Ils travailleront avec des partenaires du conseil d’arrondissement de Swindon, des services à l’enfance et du service de justice pour la jeunesse pour créer une stratégie de sécurité des jeunes.

Le commissaire à la police et à la criminalité du Wiltshire, Philip Wilkinson, a déclaré : « Cela met en place des solutions à long terme et fondées sur des preuves pour réduire la violence grave chez les jeunes en s’engageant auprès des enfants, des jeunes et de leurs familles qui courent le plus grand risque.

« Et j’espère que les communautés pourront rester assurées que nous travaillons tous dur pour résoudre ces problèmes à la racine. »

En mai, plus de 400 couteaux ont été remis dans le Wiltshire dans le cadre d’une incitation nationale appelée Opération Sceptre.

Le conseil d’arrondissement de Swindon identifie les propriétés vides et les maisons du conseil qui pourraient être utilisées par les membres de gangs.

Le rapport suggère que le conseil devrait continuer à travailler avec les écoles pour comprendre quelles écoles fréquentent les membres des gangs et le rôle que cela joue dans les liens d’adhésion.

Suivez BBC West sur Facebook, X et Instagram. Envoyez vos idées d’histoires à : [email protected]