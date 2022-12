Swindon 1 – 2 Walsall

Walsall a prolongé sa séquence sans défaite à neuf matches alors que le vainqueur du temps d’arrêt de Manny Monthe leur a valu un triomphe 2-1 à Swindon.

Walsall a eu le premier vrai coup d’un jeu manquant de qualité aux deux extrémités en première mi-temps, alors qu’un coup franc de profondeur a rebondi sur la poitrine de Louis Reed aux pieds de Danny Johnson, mais il a bien saisi l’occasion.

Swindon a pris les devants à la 33e minute alors que Ronan Darcy a trouvé un Ellis Iandolo non marqué au milieu, Owen Evans n’a pu que parer son premier effort vers lui et sur le tronçon Iandolo a détourné le rebond vers la maison.

Walsall a riposté juste avant la mi-temps alors qu’un corner revenait à Tom Knowles et il est entré à l’intérieur et a vu son tir dévié par Remeao Hutton et dans le coin le plus éloigné du filet.

Le vainqueur est venu dans le temps d’arrêt alors qu’un corner semblait être traité, mais il est tombé à Monthe devant le gardien et il a poussé à la maison pour sceller les trois points.