Swindon 1 – 0 Newport

Le deuxième but de Luke Jephcott pour Swindon les a vus battre Newport 1-0 pour leur quatrième victoire en cinq matchs en Ligue Deux.

Swindon a pris un bon départ et a appelé Nick Townsend à l’action à quelques reprises, notamment avec un arrêt de Ronan Darcy après un coup de pied de but raté.

Omar Bogle aurait dû donner l’avantage à Newport lorsque la passe en retrait de Mathieu Baudry est allée droit sur lui, mais il a tiré directement sur Sol Brynn.

Townsend a presque offert à Swindon le premier match alors qu’il laissait tomber un centre haut qu’il semblait avoir sous contrôle, mais Mickey Demetriou s’est faufilé pour dégager.

Darcy a visé à distance après 51 minutes et Townsend n’a pu que parer le tir, avec Jephcott sur place pour réagir le plus rapidement et taper à la maison.

Jephcott a eu une chance de marquer deux cinq minutes plus tard lorsque Jonny Williams l’a choisi au deuxième poteau, mais son tir a été bloqué.

Brynn est venu à la rescousse de Swindon à la 65e minute lorsqu’un corner de Newport a été rapidement détourné vers le but par Bogle mais le gardien l’a renversé.