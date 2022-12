Swindon 0 – 0 Wimbledon

L’AFC Wimbledon a prolongé sa série d’invincibilité à huit matches en obtenant un match nul 0-0 à Swindon.

Wimbledon a presque été doté d’un but précoce alors que Sol Brynn a glissé alors qu’il cherchait à lancer le ballon, et il est allé directement à Ethan Chislett, mais son tir manquait de puissance et a permis au gardien de but de se lever et de s’en occuper.

Swindon a contrôlé le jeu en première mi-temps et a eu sa meilleure chance après 40 minutes lorsque Jonny Williams a reçu le ballon au centre et s’est vu accorder du temps, mais il a tiré au-dessus.

Ayoub Assal a cherché à jouer un centre après 53 minutes, que Brynn a bien réussi à prendre, avant de laisser tomber la prise avec Chislett reniflant, mais Frazer Blake-Tracy s’est interposé entre lui et le ballon et a pu dégager.

Nik Tzanev est venu à la rescousse des Dons après 66 minutes lorsque Ronan Darcy a touché un centre flottant pour Tyrese Shade et son premier effort a nécessité des réactions rapides du gardien de but.