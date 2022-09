Swimply Side Hustler a gagné 195 000 $ en louant sa piscine

À première vue, l’agitation latérale de Jim Battan ressemble à un rêve américain : il a réalisé un chiffre d’affaires de 195 379 $ depuis septembre 2020 en louant sa piscine d’arrière-cour remplie d’équipements à plus de 10 000 personnes. Mais Battan, un consultant en informatique de 58 ans, dit qu’il met en garde les autres contre l’imitation de son bousculade, même s’il est le plus gros revenu de Swimply sur 25 000 piscines aux États-Unis, au Canada et en Australie. “Si les gens pensent qu’ils vont construire une piscine et en faire quelque chose qui rapportera 200 000 $ en deux ans, c’est un peu un fantasme”, prévient Battan. “J’ai mis une tonne de travail là-dedans, et vous devez avoir le bon état d’esprit. Vous devez avoir les bonnes circonstances et un avantage concurrentiel que personne d’autre n’a”, dit-il. Voici les trois raisons pour lesquelles l’agitation latérale à six chiffres de Battan n’est pas pour les propriétaires de piscine occasionnels.

1. Louer votre piscine en tant qu’activité secondaire est compétitif

Lorsque Battan a rejoint Swimply il y a deux ans, la pandémie de Covid-19 avait fermé les piscines publiques et il n’y avait qu’environ sept autres piscines Swimply près de West Linn, Oregon, la ville de 27 000 habitants où vivent Battan et sa femme. Maintenant, il y a au moins 88 piscines disponibles à la location près de la banlieue de Portland, Oregon, selon le site. Battan dit que ce nombre augmente – et la concurrence a plus que divisé par deux le trafic de son pool. “[Demand] est en baisse de plus de 50 % au cours des deux derniers mois », dit Battan. « Les enfants sont de retour à l’école et à l’entraînement de football. Sur Swimply, il y a eu une croissance phénoménale du côté de l’hôte, donc les gens ont un [larger] choix de piscines.” Malgré la baisse de la demande, Battan continue de gagner plus que tous les autres propriétaires de piscines sur Swimply. Il a touché 117 000 $ l’année dernière, selon des documents examinés par CNBC Make It, mais ce chiffre est tombé à 58 500 $ en 2022. En juillet, le co-fondateur et PDG de Swimply, Bunim Laskin, a déclaré à CNBC Make It qu’une concurrence accrue signifie simplement que la plate-forme se développe et que les piscines gérées avec succès auront toujours des nageurs. “Comme pour tout marché, il y a des hauts et des bas pour les hôtes individuels”, a déclaré Laskin à l’époque. “Au fur et à mesure que l’on parle de Swimply et que nous ajoutons des hôtes supplémentaires à la plate-forme, nous ajoutons également autant d’utilisateurs supplémentaires.” Battan ne regrette pas d’avoir rejoint la plate-forme, bien que certains effets secondaires de la croissance de Swimply – de la concurrence accrue au support client parfois lent – aient été frustrants. “Ça a été un défi pour moi”, dit-il.

2. L’entretien de la piscine coûte cher

La piscine de 26 pieds sur 18 pieds de Battan a été construite en 2012, lorsque ses trois filles vivaient à la maison et pouvaient en profiter pendant les étés. Mais Battan, qui dit ne jamais hésiter devant un projet, voulait que la piscine soit une expérience de luxe. Il a dépensé 110 000 $ pour sa construction, qui comprend un pool house et une piscine spa attenante qu’il maintient à 130 degrés toute l’année. “Je considère cela comme un investissement”, déclare Battan à propos de la piscine. “Lorsque nous avons emménagé, je savais que cela augmenterait la valeur de la maison. Et cette maison a plus que doublé de prix au cours des dernières années.”

L’aménagement de l’arrière-cour de Battan comprend un pool house et un spa, qui est maintenu à 103 degrés toute l’année. Avec l’aimable autorisation de Swimply

L’entretien est coûteux : il dit avoir dépensé 41 344 $ pour désinfecter et niveler la chimie de la piscine depuis son lancement sur Swimply. Garder la piscine en parfait état est ce qui fait revenir les clients, dit-il, ce qui est particulièrement important étant donné que Battan estime qu’environ 35 % de ses nageurs sont des clients qui reviennent. Pourtant, Battan dit que la piscine s’est rentabilisée et plus encore : avec ses revenus supplémentaires, il a construit une “caverne pour hommes” dans sa maison.

3. Cela prend du temps

Parce que Battan et sa femme aiment passer leurs vacances dans des complexes de luxe, ils veulent que leur piscine imite une expérience cinq étoiles. En plus des commodités à proximité, il garde les jouets et les serviettes de piscine – ainsi que des couvertures chauffantes en hiver – à portée de main. Ils essaient également de vérifier avec chaque groupe de nageurs pour assurer une expérience positive.