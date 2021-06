Swimming Australia exhorte la médaillée olympique Madeline Groves à fournir des détails après la plainte de « pervers »

Swimming Australia (SA) a exhorté Madeline Groves à discuter avec eux de sa plainte de « pervers misogynes » dans le sport après son retrait sensationnel des essais olympiques du pays. La médaillée d’argent olympique à deux reprises Groves a secoué le sport jeudi, affirmant son retrait devrait être une leçon pour les « pervers… et leurs lèche-bottes » qui exploitent, humilient et « allument médicalement » les jeunes femmes et filles.

La plainte a éclipsé les essais olympiques à partir de samedi et a braqué les projecteurs sur la culture de la natation australienne d’élite.

Le président de la SA, Kieran Perkins, a déclaré que le grief de Groves était « très préoccupant » pour l’instance dirigeante, qui a été confrontée à des plaintes d’abus sexuels et d’intimidation dans le passé.

« Ces types de problèmes sont, pour être honnête, les plus élevés sur ma liste en tant que président que nous devons connaître et gérer », a déclaré vendredi Perkins, double champion olympique de natation, à la chaîne de télévision publique ABC.

«Malheureusement, à ce stade, nous n’avons pas pu avoir une conversation directe avec elle pour comprendre quelles sont ses préoccupations, qui sont les personnes impliquées afin que nous puissions enquêter et y faire face.

« Nous l’encourageons à le faire car c’est l’un des problèmes et des défis les plus importants que nous ayons dans tous les sports pour nous assurer que nos athlètes sont soutenus et protégés dans leur environnement. »

Groves s’est déjà plaint du comportement inapproprié d’hommes pratiquant la natation.

Elle a écrit sur les réseaux sociaux en décembre qu’elle avait déposé une plainte contre un homme qui l’avait lorgnée dans son maillot de bain et l’avait mise mal à l’aise.

Elle a également déclaré qu’un entraîneur lui avait fait un commentaire inapproprié avant de s’excuser.

L’ancien champion du monde du dos Mitch Larkin, qui est proche de Groves après s’être entraîné avec elle pendant plusieurs années, a souligné que son bien-être était primordial.

« Cela m’a un peu brisé le cœur », a-t-il déclaré aux journalistes à Adélaïde avant les procès. « En entendant son tweet et ses messages, je ne suis pas exactement sûr de son histoire, mais il s’agissait davantage d’être une femme.

«En tant qu’homme, je n’ai pas vécu certaines de ces choses dont elle parlait. S’il y a un problème de culture, nous aimerions évidemment le changer. »

Le chef du Comité olympique australien, John Coates, a déclaré qu’il avait été assuré que la SA étudiait la question.

« J’étais vraiment désolé d’entendre cela. Il n’y a pas de place pour ce qu’elle prétend dans le sport australien », a-t-il déclaré aux journalistes à Sydney.

Le programme de natation de classe mondiale de l’Australie a produit un grand nombre de champions olympiques emblématiques, dont Ian Thorpe et Dawn Fraser, mais il a également été frappé par un scandale au cours de la dernière décennie.

En 2015, une enquête du gouvernement australien a révélé que SA n’avait pas sélectionné un entraîneur principal présentant des allégations historiques d’abus sexuels sur des enfants lors de sa nomination à un poste et n’avait pas non plus mené d’enquête interne sur des allégations historiques contre un autre entraîneur olympique.

Un examen indépendant réalisé en 2013 sur les performances de l’Australie dans la piscine aux Jeux olympiques de Londres en 2012 a révélé que la gestion du relâchement avait permis un environnement « culturellement toxique », permettant à l’intimidation, à l’abus d’alcool et de médicaments sur ordonnance parmi les nageurs de ne pas être contrôlés. Un certain nombre de hauts fonctionnaires ont démissionné après cela. revoir.

