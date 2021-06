Swimming Australia a admis qu’un « comportement inacceptable » dans le sport remontait à des décennies samedi après que six autres athlètes d’élite prévoyaient de porter plainte pour inconduite.

L’instance dirigeante est sous le feu des projecteurs depuis que la double médaillée d’argent olympique Maddie Groves s’est retirée des essais australiens ce mois-ci, accusant les « pervers misogynes » et « leurs lèche-bottes ».

En réponse, il a annoncé son intention de mettre en place un panel indépendant de femmes pour enquêter sur les questions relatives aux femmes et aux filles et a tenu une réunion « productive » avec Groves vendredi.

« Nous reconnaissons que certains membres de la communauté de la natation ont subi des comportements inacceptables, dont certains remontent à des décennies », a-t-il déclaré samedi dans un communiqué.

« Le travail pour résoudre ce problème est en cours. »

Les médias locaux ont rapporté que six autres anciens nageurs avaient déposé de nouvelles plaintes, dont au moins une était de nature sexuelle.

L’instance dirigeante a déclaré qu’elle n’avait pas été officiellement notifiée et n’était pas au courant des détails, mais qu’elle était « profondément préoccupée et comprenait la gravité de telles réclamations ».

« Swimming Australia a mis en place des processus d’éthique et d’intégrité, y compris des voies indépendantes », a-t-il déclaré. « Nous enquêterons toujours avec rigueur sur toute plainte. »

Un président du panel indépendant devrait être annoncé dans quelques jours, l’instance dirigeante ayant déjà parlé à un certain nombre de parents et de nageurs et leur a demandé de faire des soumissions.

Swimming Australia a déjà annoncé un examen stratégique distinct au sein de l’organisation, dirigé par le nouveau directeur général Alex Baumann, double médaillé d’or olympique canadien.

Groves, qui a terminé deuxième du 200 mètres papillon et du relais 4 × 100 quatre nages aux Jeux olympiques de Rio 2016, a envoyé des ondes de choc dans le sport avec ses allégations.

La cible de ses commentaires n’était pas claire, mais elle a déclaré : « Que cela serve de leçon à tous les pervers misogynes du sport et à leurs lèche-bottes.

« Vous ne pouvez plus exploiter les jeunes femmes et les filles, leur faire honte corporelle ou les éclairer médicalement, puis vous attendre à ce qu’elles vous représentent afin que vous puissiez gagner votre bonus annuel. Le temps est écoulé. »

L’ancienne nageuse d’élite Jenny McMahon, médaillée d’or aux Jeux du Commonwealth et désormais universitaire à l’Université de Tasmanie, a par la suite affirmé que le sport souffrait depuis longtemps d’une culture « dégradante et abusive ».

McMahon a déclaré qu’elle avait passé 14 ans à interviewer des centaines de nageurs et d’entraîneurs, découvrant un modèle d’habitudes d’entraînement « toxiques ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici