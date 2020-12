Swiggy a annoncé l’expansion de son programme de vendeurs d’aliments de rue qui profiterait à 36 000 vendeurs de 125 villes en Inde. La société de livraison de nourriture en ligne s’est associée au ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA) pour amener des vendeurs de rue sur sa plate-forme dans le cadre du programme AtmaNibhar Nidhi (PM SVANidhi) du Premier ministre des vendeurs de rue. La société est une note de presse dit que le programme pilote a été déployé à Ahmedabad, Varanasi, Chennai, Delhi et Indore où il a embarqué 300 vendeurs de rue. Tous les vendeurs de rue à bord seraient enregistrés auprès de la Food Safety and Standards Authority of India.

Swiggy dans un article de blog note en outre qu’avec le programme PM SVANidhi, les vendeurs de rue trouveront une plate-forme pour une meilleure découverte afin de relancer les entreprises touchées par le COVID-19[feminine pandémie. «Plus difficile encore, regarde impuissant nos chers pani puri wallas, vada pav bhaiyas et bhel puri didis fermer leurs magasins du jour au lendemain. Nos cœurs sont allés à ces vendeurs; nous voulions les aider à relancer leurs activités. le programme PM SVANidhi du ministère du Logement et des Affaires urbaines (MoHUA) », a ajouté la société. Swiggy explique que le programme PM SVANidhi, en collaboration avec la plate-forme, vise à fournir des prêts de fonds de roulement aux vendeurs d’aliments de rue, tout en stimulant leur activité grâce à la commande en ligne.

Bonnes nouvelles! Swiggy livrera de la nourriture à partir de 36k vendeurs de rue dans 125 villes de toute l’Inde, grâce à la @pmsvanidhi schème. Swiggy livre maintenant de la nourriture de rue à Delhi NCR, Indore, Varanasi, Ahmedabad, Chennai et bientôt dans d’autres villes! pic.twitter.com/UPMojFcHId – Swiggy (@swiggy_in) 10 décembre 2020

Cependant, le plus grand défi reste de s’assurer que tous les marchands partenaires respectent les normes de qualité alimentaire de Swiggy et sont enregistrés auprès de la FSSAI. Swiggy dit qu’il facilitera une formation et une certification en matière de sécurité alimentaire (FOSTAC) en collaboration avec la FSSAI et ses partenaires reconnus. De plus, les vendeurs de produits alimentaires doivent suivre un programme de formation en trois étapes avant d’être intégrés. La société affirme qu’elle organise une formation virtuelle individuelle et accompagne les vendeurs de rue tout au long du processus d’acceptation, de préparation et de traitement des commandes sur la plate-forme sans compromettre l’expérience du consommateur.