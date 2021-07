Swiggy se voit infliger une pénalité de Rs 20 000 pour avoir facturé Haryana Man Rs 4 GST

L’application de livraison de nourriture Swiggy a fini par devoir payer 20 000 Rs après qu’un client de Panchkula d’Haryana a déposé une plainte pour avoir été facturé 4,50 Rs de TPS contre une boisson sans alcool qu’il avait commandée dans le cadre d’un repas. La moitié du montant de la pénalité ira au client, Abhishek Garg, un résident du secteur 2, et l’autre moitié ira au compte du Conseil d’État de l’Haryana pour la protection de l’enfance. L’amende a été prononcée par la Commission de redressement des litiges de consommation de district, Panchkula. Swiggy a été déclaré coupable de services inéquitables et déficients par la commission, qui lui a ordonné de rembourser 4,50 Rs avec des intérêts à 9% par an, à compter de la date du dépôt de la plainte jusqu’à sa réalisation. Les 10 000 roupies à payer à Garg sont dus à l’agonie mentale, au harcèlement et aux poursuites judiciaires qu’il a subis, a rapporté le Hindustan Times.

Le plaignant, Garg, avait fait valoir qu’en août 2018, lorsqu’il avait commandé un repas de bâtonnets d’ail au fromage coûtant 144 Rs et trois boissons non alcoolisées coûtant 90 Rs via Swiggy, il avait été facturé 4,50 Rs de TPS sur les boissons non alcoolisées, même si il payait déjà le MRP. Cela, a-t-il soutenu, était illégal en vertu de la loi de 2006 sur les biens de consommation (impression obligatoire du coût de production et prix de vente au détail maximum).

Swiggy a répondu en affirmant qu’il n’était qu’un intermédiaire. Il a déclaré qu’il n’y avait pas eu de déficience dans ses services car toutes les taxes applicables sur la facture sont facturées par le commerçant au nom duquel l’application ne collecte que le paiement.

Cependant, la District Consumer Disputes Redressal Commission a déclaré: « Ce n’est pas… que Swiggy fournit un service purement gratuit à ses clients, sans aucune contrepartie », a rapporté le Hindustan Times. Il a en outre déclaré que Swiggy sert de lien entre l’acheteur et le vendeur, de collecter les commandes et de les transmettre au vendeur/vendeur à des fins de livraison et qu’il ne s’agit certainement « pas d’une organisation caritative ».

Les applications de livraison de nourriture comme Swiggy et Zomato ont souvent été critiquées pour divers incidents controversés. Plus particulièrement, une vidéo d’une femme accusant un livreur de Zomato d’agression a choqué tout le monde récemment. En avril 2019, Swiggy a atterri dans une soupe après avoir envoyé des excuses et un coupon d’une valeur de 200 roupies à une femme qui s’était plainte d’abus commis par un livreur à Bengaluru. Ce sont parmi un certain nombre d’incidents qui se sont produits au fil des ans, impliquant ces plates-formes.

