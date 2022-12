Swiggy demande quel plat vient à l’esprit lorsque les gens entendent “Heartbreak”, Twitter répond

L’application de livraison de nourriture Swiggy a utilisé son compte Twitter officiel et a demandé aux gens quelle nourriture leur venait à l’esprit lorsqu’ils entendaient “le chagrin”. Chaque personne, à un moment donné de sa vie, a le cœur brisé. Et la nourriture aide toujours à diminuer la douleur. Le tweet a donc attiré l’attention. “Quel est le premier plat qui vous vient à l’esprit quand vous entendez “heartbreak” ?” lire le tweet.

Alors que pour certains, c’est sa crème glacée, pour beaucoup, c’est leur biryani préféré de tous les temps. “Zomato yaad aata hai”, a écrit un utilisateur de Twitter, se moquant de l’application. Voici quelques réponses :

Récemment, Swiggy a fait la une des journaux après avoir obtenu le badge d’or sur Twitter. L’application de livraison de nourriture a pleinement profité du moment de manière hilarante. Il a changé sa biographie Twitter en utilisant un dialogue populaire du film de 2003 “Munna Bhai MBBS”, accompagné d’une légende amusante.

Swiggy a partagé une capture d’écran de sa biographie avec la coche dorée. “Carrom ramvanu, juice pivanu, majjani life”, a déclaré la bio. “Notre coche d’or est laddoo”, lit-on dans la légende du message.

Le dialogue amusant du film a été prononcé par un personnage alors qu’il buvait du jus et jouait au carrom avec le personnage de Sanjay Dutt.

Pendant ce temps, plus tôt, dans une autre histoire de Swiggy, un agent de livraison a été “désactivé” par l’entreprise après avoir envoyé des SMS inappropriés à un client. Selon un rapport ADN, l’agent de livraison, qui avait livré des courses à la porte de la femme, lui avait envoyé des SMS. comme “Tu me manques beaucoup” et “belle ta beauté, comportement merveilleux [sic]”. La femme, qui passe par Prapthi sur Twitter, a affirmé qu’elle avait déposé une plainte auprès de l’équipe d’assistance de Swiggy. Prapthi a écrit dans un tweet qu’elle avait commandé des produits d’épicerie à Swiggy Instamart mardi soir et le responsable de la livraison lui a envoyé le ” effrayant ” messages texte sur WhatsApp plus tard.

