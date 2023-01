Swiggy demande comment les gens expliqueraient une bouteille de lubrifiant à leur mère

L’application de livraison de nourriture Swiggy a pris sa poignée Twitter officielle et a posé aux gens une question hilarante. Les réponses qui ont suivi étaient encore plus hilarantes. S’adressant à Twitter, Swiggy a partagé une image d’un lubrifiant de massage Durex. Parallèlement à cela, l’application de livraison de nourriture a demandé aux gens comment expliqueraient-ils une bouteille de lubrifiant à leur mère.

“Votre mère a vu ça dans votre sac, qu’est-ce que vous lui diriez que c’est ?” lit la légende. Depuis sa mise en ligne, l’image a recueilli des tonnes de réponses et plus de 44 000 vues. Jetez un œil au tweet :

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Mâcher ka dabba ka maman. » Une autre personne a écrit : « Je dirai que j’ai reçu cet article gratuitement avec ma commande Swiggy Instamart. . Alors, imaginez quelle était la commande ?

Voici quelques réponses :

Pendant ce temps, plus tôt, Swiggy a utilisé son compte Twitter officiel et a demandé aux gens quelle nourriture leur venait à la tête lorsqu’ils entendaient “peine d’amour”. Chaque personne, à un moment donné de sa vie, a le cœur brisé. Et la nourriture aide toujours à diminuer la douleur. Le tweet a donc attiré l’attention. “Quel est le premier plat qui vous vient à l’esprit quand vous entendez “heartbreak” ?” lire le tweet.

Alors que pour certains, c’est sa crème glacée, pour beaucoup, c’est leur biryani préféré de tous les temps. “Zomato yaad aata hai”, a écrit un utilisateur de Twitter, se moquant de l’application.

Plus tôt, Swiggy était dans les nouvelles après avoir obtenu le badge d’or sur Twitter. L’application de livraison de nourriture a pleinement profité du moment de manière hilarante. Il a changé sa biographie Twitter en utilisant un dialogue populaire du film de 2003 “Munna Bhai MBBS”, accompagné d’une légende amusante.

