Swiggy a vendu 2 757 paquets de préservatifs Durex sur NYE

Swiggy a déclaré dans un tweet le soir du Nouvel An que 2757 paquets de préservatifs Durex avaient été livrés par Instamart ce jour-là. “2757 paquets de préservatifs @DurexIndia livrés par @SwiggyInstamart jusqu’à présent. veuillez commander 4212 de plus pour en faire 6969, afin que nous puissions tous dire “sympa”, lisait le tweet. Il n’y a pas de mal à un peu d’humour juvénile quand il s’agit de Twitter, clairement. Lorsque le tweet a atteint 6969 likes, Swiggy a partagé une capture d’écran et a écrit “sympa”.

« Merci de leur avoir ‘livré’ des O’s. Nous savons qu’au moins 2757 passent une nouvelle année fracassante 😉 Ps : Nous espérons qu’ils commandent un café ensemble demain matin [sic]” Durex India a répondu au tweet. “Les personnes qui ont commandé ces 2757 préservatifs ne lisent probablement pas ce rn [sic]”, a répondu Swiggy Instamart.

@durexindia les personnes qui ont commandé ces 2757 préservatifs ne lisent probablement pas ce rn — Swiggy Instamart (@SwiggyInstamart) 31 décembre 2022

Celui qui gère le compte Twitter de Swiggy s’amuse clairement trop.

Tea se leke étant méchant tak sab kuch hai hamare pas – Swiggy (@Swiggy) 1 janvier 2023

Yeh ham karlete hai, aap order karke dhoom macha do — Swiggy Instamart (@SwiggyInstamart) 1 janvier 2023

Les livraisons de préservatifs et Swiggy n’étaient pas une association tout à fait agréable il y a quelque temps sur Twitter. Oui, nous parlons de la fois où un homme de Coimbatore a commandé de la glace et des chips pour ses enfants sur Swiggy mais a reçu des préservatifs à la place. Periasamy, naturellement vexé, s’est rendu sur Twitter le 27 août pour partager sa plainte, ainsi qu’une photo des deux paquets de préservatifs qu’il a reçus via Swiggy Instamart. Bien que son tweet original ait été supprimé, un autre utilisateur de Twitter en a partagé une capture d’écran sur la plateforme de microblogging. Apparemment, le problème de Periasamy a été abordé et résolu par Swiggy après le tweet.

“Mes pensées vont à l’autre gars qui a eu de la glace et des chips!” L’utilisateur de Twitter qui a partagé la capture d’écran a écrit. des puces au lieu de préservatifs ont peut-être géré la situation.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici