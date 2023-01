Swiggy a livré 3,5 Lakh Biryanis le soir du Nouvel An, cette variété en tête

L’application de livraison de nourriture Swiggy a livré 3,50 lakh biryani commandes samedi et à 22h25, l’application a expédié plus de 61 000 pizzas à travers le pays, selon des sources de l’entreprise.

Swiggy a également déclaré que selon un sondage qu’il a mené sur Twitter, 75,4% des commandes sont venues pour Hyderabadi Biryani, suivi de Lucknowi-14,2% et Kolkata-10,4%.

“Avec 3,50 lakh de commandes, Biryani était le meilleur article livré”, ont déclaré des sources à PTI.

L’application a livré des commandes de 1,65 lakh Biryani à 19h20 samedi.

Bawarchi, l’un des meilleurs restaurants de vente de biryani à Hyderabad, a livré deux Biriyanis par minute le soir du Nouvel An 2021 et pour le 31 décembre 2022, il a préparé 15 tonnes de la délicatesse pour répondre à la demande.

“@dominos_india, 61 287 pizzas ont été livrées, nous ne pouvons qu’imaginer le nombre de paquets d’origan qui les accompagnent”, a déclaré Swiggy dans un autre tweet.

Il a également déclaré que 1,76 lakh paquets de puces avaient été commandés sur Swiggy Instamart à partir de 19 heures samedi.

Déclarant que jusqu’à 2 757 paquets de préservatifs Durex ont été livrés par Swiggy Instamart, une plateforme de livraison d’épicerie, il a demandé aux gens d’en commander 4 212 de plus pour en faire “6969” et il peut dire “sympa”.

“La fête a déjà commencé rapidement – nous avons déjà livré plus de 1,3 million de commandes et ce n’est pas fini. Notre flotte et nos restaurants partenaires sont prêts à rendre ce NYE inoubliable. Conseil de pro : commandez tôt pour éviter la ruée”, Sriharsha Majety , a déclaré le PDG de Swiggy dans un tweet hier soir.

Environ 12 344 personnes à travers l’Inde ont commandé du khichdi le soir du Nouvel An à 21h18.