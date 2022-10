Swifties salue l’album ‘Queen’ After Midnights

Midnights de Taylor Swift est sorti, offrant des émotions très précises qui réussissent aussi à être universellement résonnantes. Qu’il s’agisse de Midnight Rain à propos de “changer comme une pluie de minuit”, ou des réalités troublantes de la jeunesse dans Aurait, aurait pu, aurait dû ou la mélancolie d’être seul dans Tu es seul, Kid, Taylor est à son meilleur dans le dernier album. Les chansons parlent autant des légions de Swifties d’horizons différents que des réalités personnelles du chanteur pop.

L’album entre également dans l’histoire des charts. Il a battu le record des plus grands flux du premier jour pour un album pop dans l’histoire d’Apple Music, et a également battu le record de l’album le plus diffusé en une seule journée dans l’histoire de Spotify.

Depuis que les chansons ont trouvé leur chemin vers les gens, les Swifties ont explosé. Dans le bon sens. Taylor n’est pas connu comme le thérapeute résident d’Internet sans raison. Ce sont des mèmes à gogo sur Twitter. S’il y a du mécontentement quelque part, c’est que Lana Del Rey n’a pas assez de rôle dans Snow at the Beach, ce que les fans attendaient avec impatience.

Taylor Swift collectionne des disques comme une pierre de l’infini avec elle #Minuits album. pic.twitter.com/EyvwhfsnvU — Pop bourdonnante (@BuzzingPop) 22 octobre 2022

et c’est pourquoi elle est l’industrie de la musique pic.twitter.com/2cPrki22zT — daniela 🌌 (@daylightcxmila) 21 octobre 2022

Taylor Swift bat le record de Taylor Swift à chaque sortie d’un nouvel album de Taylor Swift. pic.twitter.com/XQaoaSI5Lv — ritika🕛🇮🇳 (@cardiganscar) 22 octobre 2022

les sorties d’albums de taylor swift sont vraiment un rêve de fièvre pic.twitter.com/D3ASrwXW4B — ً (@_____gabrieI) 21 octobre 2022

merde de justicier, bejeweled, cerveau…@taylorswift13 merci d’avoir écrit tant de chansons sur moi ❤️‍🔥 — M3GAN (@meetM3GAN) 22 octobre 2022

l’ère de minuit est juste taylor qui fait toutes les théories des fans. genre double album ? tenir mes 7 pistes de luxe. album visuel ? voici les films de minuit. karma? est un chat. oh et aussi sirène rapide était mon compte brûleur – aleksa (@yourssummersun) 22 octobre 2022

taylor swift est en passe de redevenir mon top 1 artiste pour le spotify de cette année pic.twitter.com/4oTvOQqngI — Newton (@chewyngums) 22 octobre 2022

Parlant des chansons Lavender Haze et Anti-Hero, Taylor Swift a déclaré plus tôt dans une vidéo qu’elle associe l’ancienne chanson à sa relation avec Joe Alwyn.

D’un autre côté, Taylor a appelé “Anti-Hero” l’une de ses chansons préférées de l’album. Expliquant l’idée centrale derrière la piste, elle a déclaré: «Je ne pense vraiment pas avoir approfondi mes (rires) insécurités dans ce détail auparavant… Ne vous sentez pas mal pour moi, vous n’avez pas besoin de, mais, cette chanson est vraiment une véritable visite guidée à travers toutes les choses que j’ai tendance à détester chez moi.

