Swiatek met fin à la séquence de 16 victoires consécutives de Gauff et se qualifie pour la finale de l’Open de Chine

BEIJING (AP) — Iga Swiatek, deuxième au classement, a mis fin à la séquence de 16 victoires consécutives de Coco Gauff en se qualifiant pour la finale de l’Open de Chine avec une victoire dominante 6-2, 6-3 sur la championne de l’US Open samedi.

Il s’agissait de la première défaite de Gauff depuis les quarts de finale à Montréal, une période qui comprenait des titres à Cincinnati et à Flushing Meadows.

Swiatek rencontrera Elena Rybakina, cinquième tête de série, ou Liudmila Samsonova, qui joueront plus tard samedi, en finale.

Le joueur polonais n’a commis que quatre fautes directes dans le premier set, gardant une pression constante sur le service de Gauff, et a réalisé un break décisif à 3-1 pour passer le set en 40 minutes.

Swiatek a maintenu son emprise sur le match, brisant Gauff au début du deuxième set pour mener 2-0.

Un temps mort médical pour faire évaluer l’épaule droite de Gauff n’a pas brisé l’élan de Swiatek qui a clôturé le match pour porter son bilan face à face contre sa rivale à 8-1.

« Je suis vraiment content de ma performance », a déclaré Swiatek. « J’ai l’impression de pouvoir à nouveau jouer librement, donc je suis vraiment heureux. Cela faisait un moment que je n’avais pas ressenti ça. Donc, je me souviendrai pour le reste de ma carrière que même si des moments plus difficiles peuvent arriver, dans votre esprit, vous pouvez toujours les surmonter. Et en travaillant dur, on y arrive. »

MAÎTRES DE SHANGHAI

Daniil Medvedev, troisième, a battu Cristian Garin 6-3, 6-3 au deuxième tour du Masters de Shanghai samedi pour remporter sa 60e victoire de la saison.

Lors de sa première apparition à Shanghai depuis qu’il a remporté le titre en 2019, Medvedev s’est montré impitoyable en maîtrisant Garin, 98e, en 92 minutes, battant notamment le joueur chilien à cinq reprises.

Le Russe, deuxième tête de série, affrontera ensuite Sebastian Korda, tête de série 26e.

Stefanos Tsitsipas, quatrième tête de série, a battu le qualifié Rinky Hijikata 6-4, 6-2 et Tommy Paul, 12e tête de série, a avancé avec une victoire 6-3, 6-0 contre Sebastian Ofner.

Parmi les autres gagnants figuraient Nicolas Jarry, 22e tête de série, et Matteo Arnaldi.

Carlos Alcaraz, tête de série, affrontera le Français Grégoire Barrere plus tard samedi, tandis que le vainqueur de l’Open de Chine Jannik Sinner affrontera l’Américain Marcos Giron.

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis