Swiatek bat Samsonova pour remporter le titre de l’Open de Chine. Korda surprend Medvedev à Shanghai

BEIJING (AP) — Iga Swiatek, deuxième au classement, a remporté la finale de l’Open de Chine avec une victoire presque parfaite 6-2, 6-2 contre Liudmila Samsonova dimanche, pour son cinquième titre de la saison, en tête du circuit.

Le triomphe de Swiatek, lors de sa première visite en Chine, était son 16e titre en carrière et s’ajoute à son impressionnant palmarès 2023 qui comprend des titres à Roland Garros, Doha, Stuttgart et Varsovie.

Tout comme sa défaite dominante contre Coco Gauff, troisième, en demi-finale, le service de Swiatek a encore une fois fait la différence lors de la finale de dimanche, privant Samsonova d’une seule occasion de break tout au long du match de 69 minutes.

Les deux joueuses sont restées au service dans une ouverture régulière jusqu’à ce que Samsonova, 22e, commette une double faute sur son premier point de break du match. Swiatek a ensuite tenu 5-2 et a de nouveau battu Samsonova pour remporter le premier set.

Swiatek a maintenu son élan dans le deuxième set pour prendre un break précoce pour 3-1 et a rapidement clôturé son cinquième titre de l’année après que Samsonova ait placé un drop shot dans le filet sur une balle de match.

MAÎTRES DE SHANGHAI

Sebastian Korda a stupéfié Daniil Medvedev, troisième, 7-6 (8), 6-2 pour se qualifier pour le quatrième tour du Masters de Shanghai.

Korda, 23 ans, a fait preuve d’endurance et de résilience en sauvant trois balles de set pour finalement s’imposer dans un jeu décisif passionnant au premier set.

Medvedev, finaliste à l’Open de Chine la semaine dernière, était loin d’être à son meilleur niveau qui l’a vu remporter 60 matchs cette saison. Il a affiché une figure de plus en plus frustrée dans le deuxième set, et lorsque Korda a profité d’un break pour prendre une avance de 2-0, rien n’a empêché l’Américain, 26e tête de série, de se précipiter vers sa première victoire contre un joueur du top cinq.

« Nous avons joué un très bon tennis dès le début », a déclaré Korda, qui a atteint la finale à Astana la semaine dernière dans le cadre de la tournée asiatique. « Nous avons eu de longs rallyes. Je suis vraiment très heureux d’avoir ce premier set à mon actif, puis il ne s’agissait plus que de participer à l’un de ses jeux de service et, avec un peu de chance, de le ramener à la maison après.

Korda affrontera ensuite Francisco Cerundolo, qui a battu Marton Fucsovics 3-6, 6-4, 7-5.

Jannik Sinner, sixième tête de série, fraîchement sorti de sa victoire finale à l’Open de Chine, a battu Sebastian Baez 6-3, 3-6, 6-2 contre Sebastian Baez, tête de série 25e, et Ben Shelton, tête de série 19e, a battu Roman Safiullin 3-6, 6-3, 6-4.

Casper Ruud, huitième tête de série, a remporté deux sets consécutifs avec une victoire convaincante 6-4, 6-2 contre Christopher Eubanks, 29e tête de série. Ruud affronte Fabian Marozsan au quatrième tour.

Lors des matchs du deuxième tour consécutifs au retard dû à la pluie de samedi, la cinquième tête de série Andriy Rublev a battu Quentin Halys 6-4, 7-5 et l’Italien Lorenzo Sonego a battu Frances Tiafoe, 10e tête de série, 2-6, 6-2, 6-3.

De plus, JJ Wolf a survécu à Cameron Norrie, 15e tête de série, 6-3, 5-7, 7-6 (4) et Grigor Dimitrov a battu Aleksander Vukic 6-4, 6-3. Dimitrov, 18e tête de série, affrontera ensuite Karen Khachanov, 13e tête de série, qui a battu le qualifié Bebit Zhukayev 7-6 (1), 4-6, 6-2.

Parmi les autres vainqueurs du deuxième tour figuraient Ugo Humbert, tête de série 32e, Arthur Fils, Diego Schwartzman et Adrian Mannarino, tête de série 31e.

Carlos Alcaraz, tête de série numéro un, disputera lundi son match du troisième tour contre Daniel Evans, tête de série 30e, qui menait 6-2, 3-0 contre le qualifié Mikhail Kukushkin lorsque le joueur kazakh a abandonné.

___

Tennis AP : https://apnews.com/hub/tennis