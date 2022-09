Iga Swiatek a battu Ons Jabeur 6-2, 7-6 (5) lors de la finale de l’US Open samedi pour remporter son premier championnat à Flushing Meadows et son troisième titre du Grand Chelem au total.

Swiatek, classée n ° 1, a consolidé son statut de figure dominante du tennis féminin en triomphant lors du tournoi qui devrait être le dernier de la carrière de Serena Williams.

La victoire de Swiatek sur la n ° 5 Jabeur a amélioré son record dans les matchs de niveau tour à 55-7 avec sept trophées en 2022. Ces deux chiffres mènent la WTA.

Elle a également remporté l’Open de France en juin et est la première femme depuis 2016 à remporter deux titres majeurs en une saison.

Samedi, Swiatek a obtenu sa première balle de match tout en menant 6-5 en seconde alors que Jabeur servait. Juste avant le début du point, Swiatek a couru jusqu’à la ligne de touche pour changer de raquette – un choix inhabituel à ce moment-là.

Swiatek a ensuite raté un revers, et Jabeur a poussé les choses au bris d’égalité et l’a mené 5-4. Mais Swiatek a pris les trois derniers points et s’est rapidement retrouvée sur le dos, une fois de plus championne majeure.

Jabeur, une Tunisienne de 28 ans, est la première femme africaine et la première femme arabe à atteindre une finale de Grand Chelem et participait à sa deuxième consécutive. Mais elle est maintenant 0-2 à ce stade étant la finaliste à Wimbledon en juillet.

Les Australiens Sanders et Peers remportent le titre en double mixte

John Peers avait échoué 31 fois dans des tournois de double mixte du Grand Chelem avant de trouver le partenaire idéal – dans son propre pays.

Peers et son compatriote australien Storm Sanders ont remporté le titre de l’US Open samedi en se ralliant pour une victoire 4-6, 6-4, 10-7 contre la Belge Kirsten Flipkens et le Français Edouard Roger-Vasselin.

Peers a déclaré que lui et Sanders avaient déjà été mis avec d’autres partenaires les fois précédentes où ils avaient discuté de jouer ensemble, puis ont décidé de revenir sur le sujet plus tôt cette année.

Classées quatrièmes, elles ont remporté des victoires serrées lors des deux rondes précédentes, devançant la Canadienne Leylah Fernandez et l’Américain Jack Sock en quart de finale, puis prenant un bris d’égalité contre Caty McNally et William Blumberg des États-Unis en demi-finale.

Sanders et Peers ont pris une avance de 4-1 dans ce match décisif, puis ont récupéré après que Flipkens et Roger-Vasselin aient pris la tête à 6-5.

Les pairs ont tiré un as sur la balle de match.

Servant pour le titre en double mixte, John Peers ACES it! 🔥🏆@Heineken_US Service du jour | #USOpen pic.twitter.com/8KZB5JeMqP —@US Open

Sanders et Peers sont devenus la première équipe australienne à remporter le titre de double mixte de l’US Open depuis Rennae Stubbs et Todd Woodbridge en 2001. Ils ont gagné 163 000 $ US.

Roger-Vasselin disputait sa première grande finale de double mixte à sa 25e tentative, dont la deuxième avec Flipkens.

Peers a fait équipe avec l’ancienne n ° 1 féminine Ash Barty l’an dernier aux Jeux olympiques, où les Australiennes ont remporté une médaille de bronze.