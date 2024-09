Swerve Strickland et MJF prennent du repos après les angles AEW All Out

Swerve Strickland et MJF prendront tous deux du temps libre après des blessures lors de l’AEW All Out.

Le bourreau Page a planté une aiguille hypodermique dans la bouche de Strickland et lui a asséné un coup de chaise dans la tête dans les derniers instants de leur match en cage samedi. L’angle a été utilisé pour l’exclure de la programmation de l’AEW.

« J’ai entendu il y a longtemps que Swerve allait signer le contrat et qu’il allait avoir un peu de temps libre, pour une raison quelconque, et c’était l’angle », a déclaré notre propre Dave Meltzer sur Radio d’observation de lutte.

« Je pensais que Swerve resterait au moins pour Tacoma – c’est peut-être à ce moment-là qu’il reviendra », a poursuivi Meltzer, faisant référence à AEW WrestleDream le 12 octobre.

Bien qu’ils aient tous deux été propulsés sur un parpaing pendant leur match, Strickland et Page ont déclaré aux gens dans les coulisses qu’ils allaient bien.

« Quand ils sont arrivés à l’arrière, ils semblaient aller bien. Ils ont dit à tout le monde qu’ils allaient bien. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment on peut aller bien après cette powerbomb sur un parpaing », a déclaré notre propre Bryan Alvarez. « C’est un risque qu’on n’a pas besoin de prendre. C’est complètement fou de faire ce genre de choses, mais pour ceux qui se posent la question, apparemment, ils ont dit qu’ils allaient bien. »

Daniel Garcia a donné à MJF un coup bas et un piledriver depuis la deuxième corde après leur match à AEW All Out, l’écartant également de la programmation AEW.

« Il n’a pas perdu mais il a fini par être retiré et c’est une blessure et il va être absent pendant un certain temps », a déclaré Meltzer sur MJF.

Il n’y a pas de calendrier prévu pour le retour de l’un ou l’autre des lutteurs.

