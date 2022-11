Sweetgreen essaie le dessert national – une version de Rice Krispies Treat

Sweetgreen lance sa version des Rice Krispies Treats, son premier dessert depuis 2014.

La friandise au riz croustillant est disponible dans tout le pays à partir de lundi pour 2,95 $. Le dessert préemballé est composé de riz brun biologique, de quinoa, de millet et de caramel au miel et aux dattes. Il contient 190 calories et 6 grammes de sucre.

Le co-fondateur et directeur du concept de Sweetgreen, Nicolas Jammet, a déclaré à CNBC que la chaîne envisageait de se développer davantage dans les offres de desserts. “Nous continuerons d’écouter nos clients et de voir comment ils réagissent au premier”, a-t-il déclaré.

Le seul dessert antérieur de la chaîne de salades était Sweetflow, un yaourt glacé qui était brièvement disponible dans ses magasins à Washington, DC, où la société a été fondée. Il a arrêté Sweetflow il y a huit ans, choisissant plutôt de se concentrer sur l’ajout d’options plus copieuses à son menu et sur la mise en œuvre de la commande en ligne.

“De plus, c’était à peu près à l’époque où il n’y avait qu’une prolifération de magasins de yaourts glacés, partout”, a déclaré Jammet.

Le lancement intervient alors que Sweetgreen cherche des moyens d’augmenter les ventes. La société a abaissé ses perspectives pour l’ensemble de l’année en août, citant un ralentissement des ventes qui a commencé autour du Memorial Day. Pourtant, ses ventes à magasins comparables au deuxième trimestre ont grimpé de 16 %, aidées par une hausse de 6 % des prix.

Sweetgreen devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la cloche de mardi.

Jusqu’à présent ce trimestre, McDonald’s, Chipotle et Starbucks ont enregistré des ventes plus élevées, ce qui indique que les clients sont prêts à débourser pour des repas rapides plus abordables alors que l’inflation comprime les budgets. C’est même lorsque les chaînes augmentent les prix ou commercialisent davantage d’offres de menus haut de gamme.

Pour créer le nouveau dessert, Sweetgreen s’est associé au chef pâtissier Malcolm Livingston II en tant que premier chef en résidence de l’entreprise. Livingston travaillait auparavant comme chef pâtissier pour Noma, un restaurant de Copenhague avec trois étoiles Michelin qui a été nommé meilleur restaurant du monde en 2021.

Jammet a déclaré avoir rencontré Livingston il y a quelques années à Copenhague et il est resté en contact avec le chef pâtissier. “Depuis le premier jour, j’entrais toujours dans le [Sweetgreen culinary] laboratoire », a déclaré Livingston.

La chaîne a mis environ deux ans pour créer la friandise et s’assurer qu’elle corresponde aux principes de Sweetgreen qui allient goût, santé et approvisionnement en ingrédients, selon Jammet. Livingston a déclaré qu’il avait fait de nombreuses itérations différentes et utilisé sa fille comme testeur de goût.

C’était une “évidence” de commencer avec une version du Rice Krispies Treat étant donné la nostalgie qu’il évoque, a déclaré Livingston.

“Aussi dans les fast-foods, il y a un manque de variété en ce qui concerne les desserts, et nous voulions offrir quelque chose qui était délicieux et irrésistible mais aussi considéré comme sain”, a-t-il déclaré.

Les actions de Sweetgreen ont chuté de 46 % cette année, faisant chuter sa valeur marchande à 1,88 milliard de dollars.