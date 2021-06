Sweet Tooth, Kevin Hart, Lupin, trop chaud pour être manipulé

Soyons honnêtes : trouver quelque chose à regarder est un défi de taille. Voulez-vous vraiment continuer à faire défiler et à faire défiler et à faire défiler tout en n’obtenant aucune entrée de quiconque dans la pièce ? Non! Nous avons donc passé au peigne fin les nouvelles versions de Netflix pour juin pour mettre en évidence les séries et les films que vous ne voudrez peut-être pas manquer.

Le mois prochain, « Lupin », « Elite » et « Too Hot to Handle » reviennent pour de nouvelles saisons. Kevin Hart et Liam Neeson jouent dans de nouveaux films et Olivier Rousteing, un designer français adoré des célébrités, est au centre d’un documentaire de mode.

Voici 10 titres remarquables (par ordre chronologique) :

« Sweet Tooth » (4 juin)

La série fantastique, basée sur un titre de DC Comics, se déroule dans un monde où certains bébés naissent en partie animaux. Les êtres mystérieux sont surnommés hybrides et chassés par des humains concernés. Gus (Christian Convery), qui est en partie un cerf, s’associe au vagabond Tommy Jepperd (Nonso Anozie).

« Réveillez-vous » (9 juin)

Gina Rodriguez joue dans ce film le rôle de Jill, une ancienne soldate essayant de protéger sa famille, à la suite d’une catastrophe qui élimine la capacité des gens à s’endormir dans le monde entier.

« Lupin : Partie 2 » (11 juin)

Dans la deuxième partie de la première saison du thriller français à succès, Assane (Omar Sy) tente de retrouver son fils kidnappé Raoul (Etan Simon) et gagne un allié surprenant alors qu’il envisage de découvrir le complot d’Hubert (Hervé Pierre) pour le piéger.

« Elite » Saison 4 (18 juin)

Un directeur arrive et quatre élèves supplémentaires s’inscrivent à Las Encinas, déclenchant de nouveaux flirts, un drame et un nouveau casse-tête à résoudre dans ce drame de lycée en espagnol.

« Paternité » (18 juin)

Le comédien Kevin Hart joue dans ce long métrage, basé sur une histoire vraie. Hart incarne Matt, un homme qui élève seul sa fille après avoir perdu sa femme.

« La Maison des Fleurs : Le Film » (23 juin)

Pour mettre la main sur un trésor secret, les enfants De La Mora élaborent un plan pour se faufiler dans leur ancienne maison.

Dix nouveaux célibataires tenteront leur chance à l’émission de rencontres restrictive de Netflix, avec un grand prix de 100 000 $ pour ceux qui résistent à la tentation et établissent des liens significatifs, ce qui signifie que les baisers et tout contact sexuel – même l’auto-gratification – sont exclus. Lana, un chien de garde semblable à Alexa, garde un œil sur les transgressions et la croissance personnelle.

« La route de glace » (25 juin)

Liam Neeson incarne Mike, qui dirige une mission de sauvetage traversant un océan glacé afin de sauver des personnes piégées dans une mine canadienne effondrée dans ce long métrage.

« Sexe/Vie » (25 juin)

Le passé sexuel audacieux d’une femme entre en collision avec sa vie conjugale lorsque l’ex-bad boy dont elle ne peut s’empêcher de fantasmer revient dans sa vie dans ce « nouveau regard provocateur sur l’identité et le désir féminins ».

« Wonder Boy » (26 juin)

Le documentaire suit l’ascension du créateur de mode Olivier Rousteing au poste de directeur créatif de la maison de couture de luxe Balmain.