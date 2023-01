Sweet Pep Talk de Kate Winslet à un jeune intervieweur nerveux gagne Internet

L’échange sain de Kate Winslet avec une jeune fille faisant sa première interview est devenu viral. L’acteur, dont Avatar : la voie de l’eau est sorti récemment, a rassuré le jeune journaliste qui semblait s’être un peu énervé. “C’est ma première fois”, a déclaré le journaliste à Kate. “C’est la première fois que vous le faites ? OK, eh bien, devinez quoi. Quand nous ferons cette interview, ce sera l’interview la plus incroyable de tous les temps. Et savez-vous pourquoi ? Parce que nous avons décidé que ce sera le cas”, lui a dit l’acteur d’une voix chaleureuse et rassurante.

“Donc, nous avons décidé maintenant, toi et moi, que ça va être une interview vraiment fantastique. Et tu peux me demander tout ce que tu veux et tu n’as pas à avoir peur, tout va être incroyable”, a-t-elle ajouté. “Tu as compris. OK, allons-y !”

“Kate Winslet rassurer cette jeune fille que son interview sera incroyable est la chose la plus précieuse que j’aie jamais vue”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Dans une autre vie, Kate Winslet serait l’enseignante la plus incroyable”, a observé un utilisateur. “Je pense aussi que c’était vraiment courageux de sa part de dire que c’était sa première interview – son ouverture d’esprit a donné à Kate l’occasion de la soutenir et de l’encourager !”, a déclaré une autre.

« Ce n’est pas seulement le signe d’une personne décente. C’est la preuve d’un pédagogue. Je me demande si Kate Winslet enseigne le théâtre ? Elle semble particulièrement capable d’élever les gens pour qu’ils découvrent leur véritable potentiel. Si elle n’enseigne pas, elle devrait se renseigner. Je parie qu’elle serait la patronne !” lit un autre tweet.

Un petit geste de gentillesse fait beaucoup de bien !

