Le cabinet de conseil en jeux vidéo Sweet Baby Inc., dont l’objectif est d’introduire l’idéologie éveillée dans les jeux vidéo, a retiré Square Enix de sa liste de clients sur son site Web.

Auparavant, Square Enix figurait au milieu de la deuxième ligne de la liste des clients de la société, entre Ubisoft et Warner Bros. Games.

Cependant, Sweet Baby Inc. a depuis mis à jour sa liste de clients sur son site Web et Square Enix n’y figure plus. Avec Square Enix, Nerial, une filiale de Devolver Digital et le développeur de Règne et Requin de cartes n’est plus répertorié également.

On ne sait pas exactement pourquoi Sweet Baby Inc. a retiré Square Enix de sa liste de clients. Cependant, un investisseur de Square Enix a interrogé l’entreprise sur sa relation avec Sweet Baby Inc. lors d’un récent rapport sur les résultats.

Comme l’a rapporté l’utilisateur de X Michsuzu, l’investisseur a demandé : « Je suis personnellement heureux du passage de la quantité à la qualité. J’espère que de bons titres sortiront à l’avenir. Je suis préoccupé par la société de conseil canadienne « sweetBaby ». Square Enix est répertorié comme client, mais y a-t-il réellement une transaction à ce sujet ? De quel type de transaction s’agit-il ? Continueront-ils à le faire à l’avenir ? »

Takashi Kiryu, président de Square Enix, a répondu : « Je préfère m’abstenir de faire des commentaires spécifiques sur des clients individuels. Alors que nous passons de la quantité à la qualité, fournir un contenu agréable et sûr pour nos clients fait également partie de ce qui rend un produit amusant. Nous ferons de notre mieux en tant que créateurs. »

Square Enix a déjà travaillé avec le groupe de conseil Black Girl Gamers sur Forspoken. Cela n’a pas bien tourné pour l’entreprise. Le directeur délégué de Square Enix, Yosuke Matsuda, a admis que les ventes du jeu n’étaient pas bonnes lors de la présentation des résultats financiers de l’entreprise de retour en février 2023.

Il a dit : « Les critiques de Pardonnéque nous avons sorti le 24 janvier 2023, a été un véritable défi. Cependant, le jeu a également reçu des retours positifs sur ses fonctionnalités d’action, notamment ses capacités de parkour et de combat, il a donc donné des résultats qui nous permettront d’améliorer nos capacités de développement d’autres jeux à l’avenir. »

Il a ensuite évoqué les ventes du jeu : « Cela dit, ses ventes ont été médiocres, et même si les performances des nouveaux titres dont les dates de sortie sont prévues en février et mars seront le facteur déterminant, nous voyons un risque considérable de baisse de nos bénéfices pour l’exercice 2023/3. »

Square Enix a fermé le développeur du jeu, Luminous Productions, et l’a absorbé dans l’ensemble de l’entreprise.

Luminous Productions a annoncé sa fermeture en février 2023.

L’une des raisons possibles pour lesquelles Square Enix n’est plus répertorié comme client est qu’il s’est engagé à revenir à des jeux de qualité et à s’engager honnêtement avec ses clients.

Square Enix a annoncé une nouvelle philosophie d’entreprise visant à créer des « expériences inoubliables » et à mettre l’accent sur la « fourniture d’un plaisir assuré » en passant de la quantité à la qualité après que ses bénéfices ont diminué de 70 % en adoptant des consultants vidéo éveillés comme Black Girl Gamers.

Une chose est sûre : ne pas s’associer à Sweet Baby Inc. et à sa vision de rendre les jeux vidéo et l’industrie du jeu vidéo plus éveillés est une bonne chose. Cependant, Square Enix a probablement ses propres problèmes en interne, car elle a adopté l’idéologie éveillée, en particulier l’idéologie transgenre, dans son prochain remake HD-2D de Dragon Quest III, car elle a supprimé les identifiants masculins et féminins et utilise à la place le type corporel A et le type corporel B.

L’évêque Michael Burbidge dans son Une catéchèse sur la personne humaine et l’idéologie du genre explique comment cela fonctionne : « Ceux qui revendiquent une identité transgenre et/ou cherchent à « faire une transition » adoptent souvent de nouveaux noms et pronoms qui reflètent l’identité qu’ils souhaitent et insistent pour que les autres utilisent les noms et pronoms choisis. Une telle utilisation peut sembler anodine et même apparaître comme une manière innocente de signaler l’amour et l’acceptation d’une personne. En réalité, cependant, cela présente une crise profonde : nous ne pouvons jamais dire quelque chose de contraire à ce que nous savons être vrai. Utiliser des noms et des pronoms qui contredisent l’identité donnée par Dieu à la personne, c’est dire des mensonges. »

Il ajoute : « Les fidèles doivent éviter d’utiliser des termes ou des pronoms « affirmatifs de genre » qui expriment une approbation ou renforcent le rejet de la vérité par la personne. Refuser d’utiliser un tel langage n’est pas un acte dur ou moralisateur.[…]En aucun cas, quiconque ne devrait être contraint d’utiliser un langage contraire à la vérité. Le droit de dire la vérité est inhérent à la personne humaine et aucune institution humaine ne peut le lui retirer. Les tentatives de l’État, des entreprises ou des employeurs visant à imposer un tel langage, notamment par des menaces de poursuites judiciaires ou de perte d’emploi, sont injustes. »

Que pensez-vous du fait que Sweet Baby Inc. ait retiré Square Enix de sa liste de clients ?

