Sweet 16 : une chienne de la Colombie-Britannique donne naissance à une énorme portée de chiots

Une portée de 16 chiots nés à Mission a occupé une propriétaire de chien locale et sa famille.

Millie, un mélange de bouvier bernois et de vieux berger anglais de trois ans, a donné naissance à huit mâles et huit femelles les 27 et 28 mars. Les chiots sont un mélange de 75 % de bouvier bernois et de 25 % de vieux berger anglais.

La propriétaire de Millie, Melissa Pearce, élève des chiens depuis 2022 et dit que les six dernières semaines passées à s’occuper des chiens ont été folles mais amusantes. Après le premier mois de soins, les chiots sont devenus plus grands et plus actifs.

« La quantité de nourriture et de caca est exorbitante », a déclaré Pearce. « C’est beaucoup de travail, mais c’est aussi très amusant. Je ne le changerais pour rien au monde. »

Lorsque Millie a accouché pour la première fois l’année dernière, c’était une portée de sept chiots. Cependant, Pearce a été averti de s’attendre à plus au cours de ce tour après une visite chez le vétérinaire 55 jours après le début de la grossesse de Millie.

Le vétérinaire a estimé 13 chiots au premier essai, mais a découvert plus de cachettes lors d’un deuxième examen. Millie a donné naissance à la résidence Pearce à Mission à 17 chiots au total, mais le 15e né n’a pas survécu.

« Quelques-uns de mes amis ont regardé la radiographie et ont deviné 18 », a déclaré Pearce. « J’étais comme ‘Oh non. Je t’en prie, non’. »

Six chiots ont déjà été adoptés par des familles à Mission, Coquitlam et Powell River. Plus de chiots sont encore à la recherche d’un foyer.

Tullie – la première fille née de Millie – restera avec sa mère et les Pearces. La fille de Pearce, Abigail, lui a fait remarquer de la garder immédiatement.

« Elle sera l’avenir », a déclaré Pearce. « Elle est probablement notre préférée. »

La portée de 16 chiots a peut-être établi un record provincial et égalé un record canadien non officiel après avoir signalé 16 chiots nés d’un dalmatien au Québec en janvier 2023. Un boxeur d’Abbotsford a produit l’une des plus grandes portées de l’histoire du Canada en 2022, donnant naissance à 14 chiots.

Le record du monde Guinness pour une portée de chien est de 24, établi par un dogue napolitain au Royaume-Uni en 2004.

@dillon_white

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

ChiensMission