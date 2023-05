Sweeping Laureus Awards pour Individuel, Équipe

L’Argentine et la star vétéran du Paris Saint Germain Lionel Messi ont remporté lundi un doublé unique, décrochant des prix Laureus individuels et par équipe pour ses exploits et ceux de sa nation vainqueur de la Coupe du monde.

Messi, 35 ans, a finalement décroché une première médaille de vainqueur de la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier après une victoire palpitante en finale de tirs au but contre la France – assez pour lui valoir une distinction individuelle tandis que le septuple vainqueur du Ballon d’Or a également accepté le prix de l’équipe à un prestigieuse cérémonie parisienne.

L’Argentin, qui a assisté à la cérémonie avec sa femme Antonela Roccuzzo, avait précédemment remporté le prix conjointement avec le champion britannique de Formule 1 Lewis Hamilton en 2020.

La distinction a vu Messi, qui a reçu une amende et une suspension du PSG pour avoir effectué une visite promotionnelle non autorisée en Arabie saoudite, voir la concurrence notamment de son coéquipier Kylian Mbappé, dont le coup du chapeau final de la Coupe du monde n’a pas suffi à lui valoir la gloire au Qatar.

La sprinteuse jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, qui a remporté en août dernier une cinquième couronne mondiale du 100 m à Eugene, dans l’Oregon, a remporté le prix de l’athlète féminine tandis que le champion de tennis de l’US Open, Carlos Alcaraz, a remporté le prix de la percée mondiale de l’année.

Pour en revenir au football, le Danemark et la star de Manchester United, Christian Eriksen, ont remporté un Comeback Award pour son retour au sommet du jeu européen après s’être effondré suite à un arrêt cardiaque lors de l’Euro il y a deux ans.

La sensation para-athlète suisse Catherine Debrunner a quant à elle remporté le Disability Award après avoir triomphé lors de ses deux premiers marathons

Le Sport for Good Award a été décerné à TeamUp -– un programme pour les enfants déplacés par la guerre -– par la star barcelonaise et polonaise Robert Lewandowski.

Pendant ce temps, la championne olympique sino-américaine de ski freestyle Eileen Gu a remporté le prix World Action Sportsperson.

Les prix sont décernés chaque année depuis 2000 par un jury composé de 71 membres de la Laureus World Sports Academy, représentant les 50 dernières années d’excellence sportive.

La cérémonie de cette année fait suite à deux éditions virtuelles en raison des restrictions de Covid.

