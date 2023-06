Swedish Days revient pour un week-end amusant à Genève – Shaw Local

GENÈVE – Les Journées suédoises sont revenues mercredi au centre-ville de Genève, apportant les sons des rires et des enfants lors des manèges de carnaval, la douce odeur de la friture et un air de bon vieux plaisir en famille.

Le festival d’été populaire se déroule jusqu’au dimanche.

Brittany Grubb a grandi à Genève et fréquente les Journées suédoises depuis son enfance. Maintenant, trois générations de sa famille sortent pour profiter des festivités.

Grubb se détendait à l’ombre avec sa mère, Peggy Young, et sa nièce, Sophie Young, pendant que ses trois fils profitaient des manèges. Grubb a déclaré qu’elle et ses enfants prévoyaient d’être au festival tout le week-end.

« Les enfants attendent cela avec impatience toute l’année », a déclaré Grubb. « C’est une tradition, non ? »

Sophie, qui profitait d’un cône de neige bleu, venait de Floride et assistait pour la première fois aux Journées suédoises. Sophie a dit que sa « balade » préférée était la fun house et que son truc préféré du festival était les sno-cones.

Les coureurs volent haut lors de la première journée du Festival des Journées suédoises 2023 le mercredi 21 juin 2023. (Sandy Bressner – [email protected])

Jeff Wilson travaillait dans la tente du Lions Club de Genève mercredi après-midi et a déclaré que même si la fréquentation du premier jour est toujours un peu faible, il pense que ce sera génial ce week-end.

C’est la quatrième année que Wilson travaille sous la tente du Lions Club pendant les Journées suédoises. Les profits de la tente du Lions Club servent à fournir des examens de la vue et des lunettes à ceux qui en ont besoin.

Wilson a déclaré que leur article le plus en vogue était toujours les marmots du marché de la viande de Ream à Elburn, bien que les tacos ambulants introduits l’année dernière donnent aux marmots une course pour leur argent.

« C’est un grand événement local et c’est une belle journée », a déclaré Wilson. « J’aime être ici et parler à tout le monde. »

Kevin Bonato se promenait dans le festival avec son cochon de compagnie de 8 ans sur Third Street, s’arrêtant souvent pour permettre aux étrangers de dire bonjour à Piggy et de lui donner une égratignure.

Bonato a déclaré qu’il était allé environ 20 fois aux Journées suédoises et que Piggy venait avec quand il faisait beau. Il a dit qu’ils profitaient tous les deux de la brise et des festivités.

Franklin Fieser et Duke Schrieber, huit ans, étaient au festival avec leur baby-sitter Ellie Hood, 20 ans, et avaient les mains pleines de prix qu’ils avaient gagnés au carnaval. Tous trois sont nés et ont grandi à Genève et fréquentent le carnaval depuis aussi longtemps qu’ils s’en souviennent.

La partie préférée des garçons de la foire était les manèges. Franklin n’a pas tardé à revendiquer le Cliffhanger comme son manège préféré. Duke était déchiré entre le Cliffhanger, le Zipper, le Zero Gravity et le Rockstar. Hood a déclaré que la nourriture, en particulier la crème glacée, était son attraction préférée.

Wilson Zervos était assis avec son chiot Denali en train de manger près de la tente des Chevaliers de Colomb. C’était sa première fois aux Journées suédoises et a déclaré que sa nourriture préférée et celle de Denali étaient la crème glacée de Graham.

Sergent de la police de Genève. Bradley Jerdee travaillait dans la tente Torch Run en vendant des t-shirts et des billets de tombola pour avoir une chance de gagner une moto Harley-Davidson offerte par l’Association des chefs de police de l’Illinois. Les profits de la tente servent à sensibiliser et à financer les Olympiques spéciaux. Jerdee a déclaré qu’il travaillait dans la tente Torch Run depuis 2007 et qu’après avoir collecté 31 000 $ l’année dernière, l’objectif de cette année est de 40 000 $.

Chris LaRocco travaille dans la tente des Chevaliers de Colomb depuis six ans. Il a dit que les aliments les plus chauds dans leur tente sont toujours les cuisses de dinde et les épis de maïs.

Les Journées suédoises de Genève, parrainées par la Chambre de commerce de Genève, sont une tradition estivale depuis plus de 70 ans, remontant à 1949. L’événement célèbre l’héritage des immigrants suédois qui se sont installés dans la région.

Le festival est revenu à cinq jours complets en 2022 après une brève interruption en raison de la pandémie en 2020 et un événement raccourci en 2021. Le festival de cette année se déroulera tout le week-end et se terminera dimanche après-midi après la parade des jours suédois.

Le programme complet des événements et des offres gastronomiques des Journées suédoises est disponible sur le site de la Chambre de commerce de Genève site Internet.